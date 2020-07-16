تقرير أمريكي: دبي نموذج لحسن الضيافة

المصدر: دبي - وائل الخطيب

وصف تقرير أمريكي حديث دبي بأنها مدينة نموذجية تشتهر في جميع أنحاء العالم بتراثها الغني وحسن ضيافتها.

وقال التقرير الذي نشره موقع حجوزات السفر العالمي «هيد أوت Headout» الذي يتخذ من نيويورك مقراً له، إن دبي غالباً ما تتصدر قوائم الأماكن التي تجدر زيارتها، حيث يؤمها الملايين من زوار الترفيه والأعمال كل عام.

مضيفاً أنها تشتهر في دوائر السفر «بوجهة الأغنياء»، وهي تعج بكل ما يتطلع إليه المرء من وجهات العطلات، من شواطئ رملية بيضاء، وكثبان صحراوية شاسعة، وأحياء تاريخية، وبعض من أكبر مراكز التسوق في العالم، والمتنزهات الترفيهية الرائعة، وعدد كبير من الرياضات الخارجية والمغامرة، وناطحات السحاب الرائعة، وأكثر من ذلك بكثير. وكشف التقرير عن أفضل الأوقات لزيارة المدينة بقوله، إن شهري فبراير ونوفمبر هما أفضل الأوقات لزيارتها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز