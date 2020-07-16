11 ملياراً قيمة رهن بـ«جبل علي الأولى»

المصدر: دبي- البيان

سجلّت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس أكثر من 11 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 90 مبايعة بقيمة 174.85 مليون درهم، منها 20 مبايعة للأراضي بقيمة 94.29 مليون درهم و70 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 80.56 مليون درهم. وسجلت الرهونات 11.05 مليار درهم، منها 33 رهن أراض بقيمة 10.9 مليارات درهم و26 رهن فلل وشقق، بقيمة 155.49 مليون درهم، أهمها بمنطقة جبل علي الأولى، بقيمة 11 مليار درهم، ورهن آخر في منطقة برج خليفة بقيمة 133 مليون درهم.وشهدت الهبات تسجيل 14 هبة بقيمة 116.37 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة البدع بقيمة 70 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الثالثة، بقيمة 12 مليون درهم.

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