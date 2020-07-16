«آفاق» أفضل منفذ للخدمة المتميزة

المصدر: دبي - البيان

حصلت آفاق الإسلامية للتمويل على أعلى تقييم في فئة «أفضل منفذ لأداء الخدمة المتميزة» وفقاً لتقرير التميّز الصادر عن «برنامج دبي للخدمة المتميزة» وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري. وبذلك تحوز آفاق على أعلى معدل في نفس الفئة للعام السادس على التوالي منذ انطلاق البرنامج في 2014.

وعبّر راشد محبوب القبيسي الرئيس التنفيذي في «آفاق» عن سعادته البالغة بحصول الشركة على هذا المعدل الاستثنائي، الذي يعكس تفوق وتميز معايير الخدمة التي تتبناها الشركة. وأضاف: «نحن فخورون بهذا التقييم المشرّف من اقتصادية دبي الذي يأتي ثمرة جهودنا المستمرة في تحسين الإدارة وتعميم ثقافة التميّز والارتقاء بمستويات الأداء بخدمة العملاء وحرصنا الدائم على نيل ثقتهم الكريمة».

ويعد «برنامج دبي للخدمة المتميزة» مكملاً لجائزة دبي للجودة وبرنامج دبي لتقدير الجودة، وتم تصميم البرنامج ليتلاءم مع كافة الأعمال.

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