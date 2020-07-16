الإمارات والسعودية تقودان جهود إعادة توازن سوق النفط

المصدر: أبوظبي - وام

قادت الجهود التي بذلتها الإمارات والسعودية عملية إعادة التوازن إلى سوق النفط العالمي خلال الأشهر الماضية وذلك بالتعاون مع باقي أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك».

وأسفرت هذه الجهود، التي استهدفت مراعاة مصالح المنتجين والمستهلكين، عن عودة التحسن إلى أسعار النفط من مختلف حقول الإنتاج المعتمدة عالمياً، فقد ارتفع سعر خام سلة أوبك إلى نحو 37 دولاراً للبرميل خلال الربع الثاني من عام 2020، بزيادة نسبتها 117 %، من أدنى قاع بلغه في الربع الأول من العام ذاته، في حين وصلت نسبة الزيادة على المستوى الشهري (مايو- يونيو) 47 %.

وانعكس التحسن أيضاً على خام برنت، الذي ارتفع إلى نحو 40.77 دولاراً في يونيو، بنمو نسبته 25.8 %، مقارنة مع سعره في مايو، والخام الأمريكي «نايمكس»، بنسبة 34.3 %، إلى 38.3 دولاراً للبرميل، خلال فترة الرصد.

وتظهر أحدث الأرقام الصادرة عن منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، تراجع متوسط الإنتاج للأعضاء الـ 13، إلى 25.627 مليون برميل يومياً، خلال الربع الثاني من العام الجاري، بانخفاض قدره 2.63 مليون برميل، مقارنة مع متوسط الإنتاج في الربع الأول من العام ذاته.

وكانت «أوبك بلس»، لجأت خلال الفترة الماضية، لتخفيض الإنتاج، وتم الاتفاق خلال آخر اجتماع عقد في يونيو الماضي، أسفر عن تمديد خفض الإنتاج التاريخي البالغ 9.7 ملايين برميل في اليوم، لشهر إضافي، في محاولة مستمرة لتحقيق التوازن في سوق النفط العالمية.. ومن المقرر أن تعقد اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة لدول «أوبك»، اجتماعاً اليوم، للنظر في سياسة الإنتاج، وذلك بناء على التطورات التي شهدها السوق، وذلك في مؤشر على حرص المنظمة على استمرار توازن السوق في سوق النفط العالمي.

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