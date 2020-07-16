بنك أبوظبي الأول يحصد جوائز «يوروموني»

المصدر: أبوظبي- البيان

حصد بنك أبوظبي الأول، جوائز «أفضل بنك للتمويل في منطقة الشرق الأوسط»، و«أفضل بنك استثماري في دولة الإمارات»، و«أفضل بنك للمسؤولية الاجتماعية في الشرق الأوسط»، ضمن جوائز «يوروموني للتميز 2020».

وقدمت «يوروموني» جائزة «أفضل بنك للتمويل في الشرق الأوسط» لبنك أبوظبي الأول للعام الثاني على التوالي، وللمرة الثالثة خلال أربع سنوات، ويأتي ذلك تقديراً للخبرة الواسعة، التي يتمتع بها في مجال إبرام أبرز الصفقات في قطاع الإقراض والدخل الثابت والأصول، ويشمل ذلك العمل مع «أرامكو السعودية» على أكبر عملية اكتتاب أولي في العالم. كما حصد بنك أبوظبي الأول جائزة «أفضل بنك استثماري في الإمارات» للمرة الثالثة خلال السنوات الأربع الماضية، فضلاً عن حصوله على جائزة «أفضل بنك للمسؤولية الاجتماعية في الشرق الأوسط»، ما يعكس الجهود الاستثنائية، التي يبذلها البنك بهدف إطلاق البرامج والمبادرات المجتمعية البنّاءة.

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