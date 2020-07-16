المبيعات تواصل الضغط على أسواق الأسهم

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

هبطت الأسهم المحلية للجلسة الثالثة على التوالي أمس، مع استمرار مبيعات الأجانب والمؤسسات على أسهم العقار والبنوك، فيما انخفضت السيولة دون 300 مليون في ظل غياب المحفزات. وانخفض سوق دبي 0.22% إلى 2048.2 نقطة مع تراجع أسهم العقار والبنوك والاستثمار والخدمات والسلع، فيما نزل سوق أبوظبي 1.56% عند 4221.1 نقطة مع تراجع أسهم البنوك والعقار والاتصالات والتأمين والصناعة.

واستقطبت الأسهم سيولة 284 مليون درهم منها 163 مليوناً في دبي و121 مليوناً بأبوظبي، وجرى التداول 227 مليون سهم منها 178.7 مليوناً بدبي و48.4 مليوناً بأبوظبي من خلال 4733 صفقة.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض العقار 1.13% مع نزول «داماك» 1.45% و«إعمار العقارية» 1.14% و«إعمار للتطوير» 0.95% و«إعمار مولز» 2.08% و«الاتحاد العقارية» 0.35%، فيما ارتفع «أرابتك» 0.9% و«ديار» 1.07%، وهبط قطاع البنوك 0.26% أثر نزول «الإمارات دبي الوطني» 1.39%.

وانخفض الاستثمار مع تراجع «سوق دبي المالي» 0.37% فيما صعد «شعاع كابيتال» 0.96% واستقر «دبي للاستثمار»، وزاد قطاع النقل 2.1% .

وهيمن «إعمار العقارية» على النشاط بـ 24.5 مليونا، تلاه «أرابتك» 19.8 مليوناً، ثم «الإمارات دبي الوطني» 19.3 مليوناً. وحقق «دبي التجاري» أكبر ارتفاع بـ 7.95% فيما كان «دبي للمرطبات» الأكثر انخفاضاً بـ4.92%. واتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء بـ 12.6 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وتأثر سوق أبوظبي بانخفاض البنوك 2.6% مع نزول «أبوظبي الأول» 3.46% و«أبوظبي التجاري» 0.4% و«أبوظبي الإسلامي» 1.34%، وانخفض قطاع العقار 2%، ونزل قطاع الاتصالات 0.83% نتيجة انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وصعد قطاع الطاقة 1% مع ارتفاع «دانة غاز» 2.12% و«أدنوك للتوزيع» 0.66% فيما نزل «طاقة» 1.96%، وزاد قطاع الاستثمار 2.15%. وتزعم «أبوظبي التجاري» النشاط بنحو 29 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 28.3 مليوناً. وكان «أكسا للتأمين» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 12.24%، فيما كان «أبوظبي لبناء السفن» الأكثر انخفاضاً 4.93%.

المؤسسات

عمدت المؤسسات نحو التسييل بصافي 45.74 مليون درهم، منها 6.7 ملايين في دبي و39 مليونا في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بصافي 45.74 مليون درهم، موزعة بواقع 6.7 ملايين في دبي و39 مليوناً في أبوظبي.

إفصاحات

- يبحث مجلس إدارة مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، في 21 يوليو، البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للنصف الأول من العام الجاري، إضافة إلى مقترح بشأن توزيع الأرباح المؤقتة عن الربع الثاني.

- يعقد «بنك الشارقة»، اجتماع الجمعية العمومية في 5 أغسطس، للنظر في تحديث برنامج سندات الدين الأوروبية متوسطة الأجل، وزيادة قيمته الحالية من 1.5 مليار دولار، إلى 2.5 مليار دولار، وإصدار سندات دين أخرى منطوية تحت البرنامج، إضافة إلى الاطلاع والموافقة على مشروع القرار المقترح من مجلس الإدارة، المتعلق بإصدار سندات رأسمال من المستوى الأول، في شكل سندات دائمة غير قابلة للتحول إلى أسهم، في حدود مبلغ لا يتجاوز 500 مليون دولار.

- قرر «بنك الشارقة»، فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة، خلال الفترة من اليوم وحتى 26 يوليو .

- ينظر مجلس إدارة «بنك المشرق»، في 22 يوليو، في البيانات المالية للربع الثاني.

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