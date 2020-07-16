«دبي للإحصاء»: %3.42 انخفاض التضخم في الربع الثاني على أساس سنوي

المصدر: دبي- البيان

أظهر تقرير لمركز دبي للإحصاء أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك انخفض بنسبة 3.42% في الربع الثاني من 2020 مقارنة بالفترة نفسها من 2019.

جاء ذلك نتيجة لانخفاض الأسعار في قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.04%، ما خفض التضخم بمقدار 2.51 نقطة، وقسم النقل بنسبة 12.72%، ليتراجع التضخم بمقدار 1.43 نقطة، وقسم الترفيه والثقافة 12.21%، ما خفض التضخم بمقدار 0.25 نقطة، وقسم الملابس وملبوسات القدم بنسبة 6.44%، لينخفض التضخم بمقدار 0.13 نقطة، وقسم الاتصالات بنسبة 0.16%، ما خفض التضخم بمقدار 0.01 نقطة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.14%، والذي خفض التضخم بمقدار 0.01 نقطة.

ارتفاعات

وارتفعت أسعار قسم الطعام والمشروبات بنسبة 4.98%، والتي رفعت التضخم بمقدار 0.64 نقطة، وقسم التعليم بنسبة 1.87%، ما صعد بالتضخم بمقدار 0.17 نقطة، وقسم التبغ بنسبة 15.26%، ليرتفع التضخم بمقدار 0.09 نقطة، وقسم الأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.28% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.01 نقطة، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.15%، ليزيد التضخم بمقدار 0.01 نقطة، وقسم الصحة بنسبة 0.06%. وعلى أساس ربعي، انخفض بنسبة 1.51%، في الربع الثاني من عام 2020 مقارنة بالربع الأول من عام 2020، وجاء ذلك نتيجة لانخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 8.41%، ما خفض التضخم بمقدار 0.92 نقطة، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 2.08%، والذي خفض التضخم بمقدار 0.85 نقطة، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 4.87%، وقسم المطاعم والفنادق 0.43%،

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز