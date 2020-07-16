مستخدمو «سويفت» يبحثون معايير جديدة لبيئة مصرفية آمنة

المصدر: أبوظبي - البيان

عقد اتحاد مصارف الإمارات، بالتعاون مع شركة «سويفت»؛ المزود العالمي لخدمات المراسلة المالية الآمنة، اجتماعاً افتراضياً، أمس، مع مجموعة مستخدمي «سويفت» في الإمارات، تمت خلاله مناقشة آخر المستجدات المتعلّقة بنظام «سويفت» مع التركيز على أهمية اعتماد معايير جديدة للمراسلة المالية من أجل بناء بيئة مصرفية آمنة وقوية.

وتهدف استراتيجية «سويفت» الجديدة بشكل رئيسي إلى دعم المؤسسات المالية وتمكينها من الارتقاء بأعمالها في مجال المدفوعات والأوراق المالية. وسوف تسهم هذه الاستراتيجية على مدار العامين المقبلين، وما بعدهما، في إدخال تغييرات جذرية على أعمالها بحيث لا يقتصر دورها على تحسين خدمات المراسلة المالية فحسب، بل وتمكين إجراء معاملات الدفع بين الحسابات في أي مكان من العالم بسهولة وبصورة فورية.

تعزيز الكفاءة والأمن

وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات: يأتي الاجتماع في وقت مهم للغاية نحتاج فيه إلى تعزيز كفاءة وأمن شبكاتنا أكثر من أي وقت مضى، ومساعدة مصارفنا الأعضاء على تبني ومواكبة أحدث التقنيات المتاحة. ولا شك بأن التعاون الوثيق بين اتحاد مصارف الإمارات وشركة «سويفت» سيسهم في مساعدة مجموعة مستخدمي سويفت في الدولة على تلبية أعلى المعايير العالمية وتزويدهم بأحدث الحلول التقنية. ونسعى خلال الأشهر القادمة إلى مواصلة توفير الدعم اللازم للمصارف والمساعدة في تلبية الاحتياجات المالية لمجتمعنا.

ويعمل اتحاد مصارف الإمارات و«سويفت» عن كثب على توسيع اعتماد معايير «أيزو 20022» في القطاع المصرفي الإمارات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز