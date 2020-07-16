قرار لـ«النواب الأمريكي» يمهّد لتطبيق أنظمة «الهايبرلوب»

المصدر: دبي- البيان

أشادت «موانئ دبي العالمية» بالقرار الصادر عن مجلس النواب الأمريكي لتمرير تشريع يفتح الطريق أمام وضع إطار تنظيمي للاستخدام الآمن لأنظمة النقل السريع «الهايبرلوب»، حيث من المتوقع أن يُصدِر «المجلس الأمريكي لتكنولوجيا النقل غير التقليدية والناشئة» في الولايات المتحدة الإرشادات التوجيهية في هذا الصدد خلال الأشهر الستة المقبلة.

وكانت شركة «موانئ دبي العالمية» دشّنت في 2018 العلامة التجارية العالمية «كارغوسيد» للنقل فائق السرعة للبضائع، وبالشراكة مع «ڤيرجن هايبرلوب» لتقديم أنظمة نقل البضائع بتقنية «هايبرلوب»، والتي ستسهل التوصيل السريع والمستدام والفعَّال حول العالم للبضائع الموضّبة على منصات.

وقال سلطان بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية» ورئيس مجلس إدارة «ڤيرجن هايبرلوب»: سعداء أن نرى هذه الرؤية الثورية نحو مستقبل قطاع النقل وهي تتحول إلى حقيقة ملموسة، مع ثقتنا الكاملة في قدرة «ڤيرجن هايبرلوب» على صنع قفزة هائلة في هذا المجال، وتقديم حل يواكب متطلبات قطاع النقل للقرن الحادي والعشرين، فقرار مجلس النواب الأمريكي يمثل تصويتاً واضحاً بالثقة على أننا جميعاً نسير على الطريق الصحيح مع جدية الاهتمام بالتقنية الجديدة لدعم هذا الابتكار والانتقال به خطوة كبرى إلى الأمام على طريق تطبيقه على أرض الواقع.

وأضاف: «نطمح إلى إحداث ثورة في قطاعي التجارة والنقل في المنطقة، من خلال تقديم نظام مبتكر لنقل الركاب والبضائع يعتمد على تقنية «الهايبرلوب» وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وهذا الشهر، وقّعت «ڤيرجن هايبرلوب» مذكرة تفاهم مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وهي أول جامعة للدراسات العليا المتخصصة في بحوث الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، من أجل التعاون في مجال البحث والابتكار، ونحن على ثقة بأن هذا التعاون سيعزز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً لتطوير هذه التقنية الواعدة. ولدينا أهداف طموحة، لأن نصبح المحفز لاستخدام هذه التقنية عالمياً والتوسع في تطبيق هذا النمط الجديد من وسائل النقل، والذي سيكون أكثر سرعة وأماناً واستدامة وأقل تكلفة بالمقارنة مع أنظمة النقل الحالية الأخرى».

وتتعاون «ڤيرجن هايبرلوب» مع عدد من الحكومات في المنطقة، بما في ذلك الإمارات والسعودية والهند، وقامت مؤخراً بالشراكة مع وزارة النقل السعودية بإجراء أول دراسة في العالم على المستوى الوطني.

استثمارات

وتتمتع شركة «ڤيرجن هايبرلوب»، ومقرها كاليفورنيا، بمكانة رائدة في مجال تطوير تقنية «الهايبرلوب» وهي الشركة الوحيدة في العالم التي تُجري اختبارات ناجحة وواسعة النطاق لتقنية «الهايبرلوب»، ونجحت الشركة في جذب استثمارات تتجاوز 400 مليون دولار، من بينها استثمارات من «موانئ دبي العالمية».وقال جاي والدر، الرئيس التنفيذي لشركة «ڤيرجن هايبرلوب»: كانت «موانئ دبي العالمية» أحد العوامل الرئيسية التي مكنتنا من تطوير هذه التقنية المبتكرة وإعدادها للاستخدام الفعلي، ويعد إدراج تقنية «الهايبرلوب» للنقل في هذا التشريع الجديد بمثابة لحظة تاريخية عظيمة لنا ولموانئ دبي العالمية.

ويتوقع أن يساعد النظام في تقليص فترات التخزين ومخزون البضائع الجاهزة، وتقليل مساحات التخزين اللازمة والتكلفة بنسبة 25%.

مميزات

إلى جانب نقل الركاب بسرعة وكفاءة أكبر، ستساعد أنظمة «الهايبرلوب» في نقل البضائع ذات الأولوية العالية عند الطلب، ما يتيح تسليمها خلال ساعات قليلة فقط وليس خلال أيام كما هو الحال مع وسائل النقل التقليدية، وبنسبة أكبر من الموثوقية ومعدل أقل من التأخير. وسيسهم هذا النظام في تعزيز الطاقة الاستيعابية لنقل البضائع، من خلال ربطه مع وسائل النقل الحالية الأخرى، مثل الطرق والسكك الحديدية والموانئ والنقل الجوي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز