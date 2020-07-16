ناسداك دبي يحتفي بصكوك بـ 1.5 مليار دولار لموانئ دبي

المصدر: دبي- البيان

قرع رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية ورئيسها التنفيذي، سلطان بن سليّم، أمس، جرس افتتاح سوق ناسداك دبي احتفالاً بإدراج المجموعة صكوكاً دائمة بقيمة 1.5 مليار دولار. وتعتزم الشركة استخدام إيرادات هذه الصكوك لأغراض النمو العام للشركة، بما يشمل إعادة تمويل المديونية.

ويمثل هذا الإدراج الأخير أكبر إدراج مؤسسي هجين مُقوّم بالدولار الأمريكي في الأسواق الناشئة، وأكبر طرح لصكوك هجينة، وهو الإصدار الافتتاحي الدائم لموانئ دبي العالمية. وتعد موانئ دبي العالمية أكبر مصدر إماراتي للصكوك والسندات في بورصة ناسداك دبي الدولية الأبرز على مستوى المنطقة، حيث بلغ إجمالي إدراجاتها من الصكوك والسندات حتى الآن أكثر من 10 مليارات دولار.

وقال سلطان بن سليّم: حقق إدراجنا الأخير إقبالاً قوياً من جانب المستثمرين الإقليميين والدوليين، ما يبرز مدى الثقة في أنشطة الأعمال العالمية لموانئ دبي العالمية واستراتيجية نموها، ويمكننا من تحقيق أسعار تنافسية. ويسعدنا أن نواصل تعزيز علاقة إدراج الصكوك والسندات بيننا وبين ناسداك دبي، باعتبارها البورصة الدولية الأبرز على مستوى المنطقة، التي توفر لإصداراتنا منصة عالمية مرموقة وعلاقات وثيقة مع المستثمرين حول العالم.

وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي والأمين العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، ورئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: هذا التعاون المهم بين المؤسسات الرائدة في دبي يعكس مدى قدرتها على الاستفادة من مستوى خبراتها الرفيعة، للوصول إلى حلول تمويلية فعالة تلبي احتياجات الأطراف المعنية. ويأتي إدراج الصكوك الأخير من جانب موانئ دبي العالمية، ليؤكد استمرار توسع ونمو مكانة الإمارة عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، في ظل المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وتعد دبي أحد أكبر المراكز العالمية لإدراج الصكوك من حيث القيمة، إذ يبلغ مجموع قيمتها حالياً 72.59 مليار دولار أمريكي.

قوة النشاط

وقال عبد الواحد الفهيم، رئيس مجلس إدارة ناسداك دبي: يبرز الإدراج مدى قوة النشاط، الذي نشهده في قطاع الصكوك في ظل المساعي التوسعية الكبيرة لعلاقاتنا وتواصلنا مع الجهات المصدرة، فقد بلغت قيمة إدراجات الصكوك في البورصة لهذه السنة 11.4 مليار دولار، وهي أعلى من أي قيمة تم تسجيلها في السنوات السابقة خلال الفترة نفسها، وبارتفاع نسبته 80% بالمقارنة بقيمة الصكوك المدرجة في الفترة نفسها من السنة الماضية، والتي بلغت 6.35 مليارات دولار.كما تضاعف عدد إدراجات الصكوك لهذه السنة إلى 14 إدراجاً بالمقارنة مع 7 إدراجات في الفترة نفسها من السنة الماضية.

وتم إدراج صكوك موانئ دبي العالمية الدائمة بقيمة 1.5 مليار دولار في ناسداك دبي بتاريخ 1 يوليو 2020.

دعم

قال حامد علي الرئيس التنفيذي لناسداك دبي: يسرنا أن نعزز علاقات التعاون الوطيدة مع موانئ دبي العالمية، وذلك بالترحيب بإدراج هذه الصكوك في البورصة، بهدف توفير مزيد من الدعم للجهود الناجحة للشركة في النمو والتطوير على مستوى المنطقة والعالم. وسنعمل على تعزيز تركيزنا على استقطاب إصدارات الصكوك وباقة واسعة ومتنوعة من المنتجات الأخرى.

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