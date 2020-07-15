منتجات «كارتر آند وايت» الإماراتية تدخل في صناعة اليخوت الإيطالية

المصدر: دبي – البيان

أعلنت «كارتر آند وايت» الإماراتية، المتخصصة بصناعة المنتجات القطنية ومقرها دبي، إبرام شراكة استراتيجية مع شركة «ديناميك» لليخوت الإيطالية المتخصصة ببناء اليخوت الفاخرة عالية الجودة، وذلك لتزويدها بمنتجاتها.

وأكدت «كارتر آند وايت» أهمية هذه الشراكة في تطوير منتجات قطنية تتلاءم مع أجواء الصيف الحار والرطب في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، حيث تتجاوز درجات الحرارة الـ 45 درجة مئوية.

وبناءً على هذه الشراكة، سيجري تطوير عدد من المفروشات لجميع أنواع اليخوت التي تبنيها شركة «ديناميك» الإيطالية، حيث ستتميز هذه المفروشات بعمرها الطويل وحفاظها على جودتها العالية، إلى جانب أن الأغطية والمنتجات المستخدمة في اليخوت ستتلاءم مع التصميم الداخلي لليخوت.

وقال مروان بن يوسف السركال، مؤسس ورئيس شركة كارتر آند وايت: «نحن فخورون بتعزيز تواجد منتجاتنا الإماراتية ذات الجودة العالية في صناعة اليخوت الإيطالية الفاخرة، ولقد حرصنا على التعاون مع شركة «ديناميك» الإيطالية لتزويدها بمنتجاتنا، ومنذ بدايتنا عملنا على إطلاق علامة تجارية مرموقة من دبي لتنتشر في منطقة الشرق الأوسط والعالم، حيث تتميز منتجاتنا بالفخامة والأناقة، والجمع بين الراحة الفائقة وإتقان المنتج مع الاهتمام بالتفاصيل».

ومن جهته قال جيريمي توت، المسؤول في شركة «ديناميك»: «لقد أثبتت شركة «كارتر آند وايت» الإماراتية وفرق عملها الحريصة على جودة منتجاتها والتطوير المستمر في أعمالها عبر استخدام أفضل أنواع القطن، وتقديم منتجات متميزة في السوق، وإننا نرحب بشركة «كارتر آند وايت» ضمن شبكة شركائنا العالميين المتميزين».

وقال سيرجي دوبروسيردوف، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ديناميك لليخوت: «إن هذا التعاون مع شركة «كارتر آند وايت» الإماراتية يؤكد حرصنا على اختيار منتجات ذات جودة عالية، ويمكننا من خلال هذه المنتجات التفوق على المنافسين حتى في أغطية الأسرة والمناشف والمنتجات القطنية».

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