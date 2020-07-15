الهيئة العامة للطيران المدني تبحث «إدارة السلامة بعد استئناف الطيران»

المصدر: دبي ـ البيان

نظمت الهيئة العامة للطيران المدني، ممثلة بقطاع شؤون سلامة الطيران، ندوة افتراضية بعنوان «إدارة السلامة بعد استئناف عمليات الطيران» بمشاركة وحضور كبار خبراء صناعة الطيران الإماراتيين الذين تبادلوا تجاربهم حول الاستئناف الآمن لعمليات الطيران أثناء تخفيف قيود الحركة الجوية تدريجياً بعد توقف حركة الطيران إثر انتشار فيروس كوفيد 19.

وبحثت الندوة سبل الاستئناف الآمن للعمليات من مجالات الطيران المختلفة. كما وفرت منصة للمتحدثين والحضور لعرض تجربتهم وجاهزية مؤسساتهم خلال الفترة القادمة من استئناف أنشطة الطيران تدريجياً.

افتتح الندوة إسماعيل البلوشي، المدير العام المساعد لشؤون سلامة الطيران والذي ركز في كلمته على تأثير وباء كوفيد 19 على السفر الجوي، وأهمية التعاون والجهود المشتركة التي تدفع قطاع الطيران في الإمارات نحو تخطي هذه المرحلة والتعافي منها، وأضاف أن النهج التعاوني الذي اتخذته الهيئة العامة للطيران المدني مع شركائها في الطيران والجهات الحكومية المعنية في الأشهر الماضية كان هو الداعم المباشر نحو الاستئناف التدريجي لعمليات الطيران في الإمارات. حضر الندوة أكثر من 400 شخص من مختلف الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والأكاديميين وخبراء الطيران.

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