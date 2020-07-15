أكثر من 11 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي و الأملاك بدبي اليوم أكثر من 11 مليار درهم.

فقد شهدت الدائرة تسجيل 90 مبايعة بقيمة 174.85 مليون درهم منها 20 مبايعة للأراضي بقيمة 94.29 مليون درهم و 70 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 80.56 مليون درهم .

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 36 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول تليها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة العوير الأولى.

وتصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 9 ملايبن درهم تلتها منطقة سيح شعيب 1 بتسجيلها مبايعتين بقيمة مليون درهم وثالثة في اليفره 2 بتسجيلها مبايعتين بقيمة مليونين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 3 ملايبن درهم في منطقة الخليج التجاري وأخيرا مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا .

وتصدرت منطقة نخلة جميرا المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 13 مليون درهم تلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 4 ملايين درهم و ثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 10 ملايين درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 11.05 مليار درهم منها 33 رهن أراض بقيمة 10.9 مليار درهم و 26 رهن فلل وشقق بقيمة 155.49 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة جبل علي الأولى بقيمة 11 مليار درهم و آخر في منطقة برج خليفة بقيمة 133 مليون درهم .. فيما يعد ذلك انعكاسا للقوة والثقة الذي يتمتع بها النظام المصرفي المحلي، فضلا عن قدرته المتواصلة لضخ السيولة في السوق العقاري.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 14 هبة بقيمة 116.37 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البدع بقيمة 70 مليون درهم و أخرى في منطقة البرشاء جنوب الثالثة بقيمة 12 مليون درهم.

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