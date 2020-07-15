طيران الإمارات تكشف عن المختبرات المعتمدة في الدول الملزمة بفحص "كورونا"

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

كشفت طيران الإمارات، اليوم الأربعاء، عن أسماء المختبرات المعتمدة لفحص كورونا المستجد "كوفيد 19 " في الوجهات 12 التي ألزمت المسافرين القادمين منها إلى دبي بإحضار شهادة "خلو من كورونا".

وتضم تلك الدول كلا من: أفغانستان وبنجلاديش ومصر والهند وإيران ونيجيريا وباكستان الفلبين وروسيا الاتحادية والسودان وتنزانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وشملت قائمة المختبرات في هذه الوجهات أكثر من 115 مختبر معتمد الأمر الذي يساهم في التخفيف على المسافرين ويوفر لهم خيارات متعدده لإجراء هذه الفحوصات التي يجب أن تتم قبل قبل 96 ساعة على الأقل من وقت الرحلة.

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