تعرّف على فعاليات عطلة نهاية الأسبوع خلال مفاجآت صيف دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

تعود مفاجآت صيف دبي لعام 2020 في دورته الجديدة بالإضافة الى مجموعة كبيرة من العروض والفعاليات الترفيهية والأنشطة وفرص لربح الجوائز اليومية. واختارت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة مجموعة من أفضل الفعاليات العائلية والتخفيضات الكبرى والأنشطة الترفيهية التي تتضمن رسم الابتسامة على وجوه جميع زوّار وجهات ومراكز التسوق في دبي خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع:

التسلية والترفيه

- يستضيف ذي بوينت في نخلة جميرا عرض ألعاب نارية مذهل في كل ليلة من 16 إلى 18 يوليو ابتداءً من الساعة 8:30 مساءً، ليلفت أنظار جميع العائلات والمتسوقين ورواد المطاعم الذين يزورون وجهة التسوق. ويمكن للزوار الاستفادة من قائمة مخصصة لمفاجآت صيف دبي، حيث تقدم المطاعم والمقاهي المشارِكة تخفيضات من 30 إلى 50 بالمئة إضافة إلى عروض اشتر واحدة واحصل على الثانية مجاناً على مجموعة من الأطباق المختارة.

ويمكن الاستمتاع بمشاهدة عروض الألعاب النارية خلال عطلة نهاية الأسبوع من على متن التاكسي المائي التابع لهيئة الطرق والمواصلات بدبي أو قوارب فيري دبي كجزء من رحلة مدتها ساعة حول نخلة جميرا. وتبلغ أسعار التذاكر 400 درهم للتاكسي المائي الخاص، في ما يبلغ سعر تذكرة قارب فيري دبي 50 درهماً للفئة الفضية و75 درهماً للفئة الذهبية. ويبلغ سعر الباقة العائلية 210 دراهم للفئة الذهبية و140 درهماً للفئة الفضية. يمكن الاتصال على الرقم 8009090 للحجز والاستعلام.

- يمكن لرواد المطاعم طلب الوجبات المفضلة لديهم بأسعار رائعة خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع وطوال فترة مفاجآت صيف دبي، حيث يقدم عدد من أكثر المطاعم شعبية في المدينة عروضاً ترويجية رائعة بأسعار تتراوح بين 30 و99 درهماً لقوائم الطعام والوجبات الجاهزة وعروض تناول الطعام حتى الإشباع. وتشمل العروض الترويجية المأكولات الإيطالية الكلاسيكية والفرنسية والبريطانية والآسيوية. وتضم قائمة المطاعم المشاركة "ريفورم سوشال آند جريل" و"مستر مياغي" و"راموساكي" و"بسترو دي آرتس" و"ألترا براسيري".

التسوق والعروض الترويجية

- يمكن للمقيمين والزوار الدخول في السحب للفوز بسيارة كاديلاك سي تي 5 الجديدة موديل 2020، وذلك عند إنفاق مبلغ 100 درهم إماراتي في أي من المتاجر أو المنافذ أو مراكز التسوق المشاركة في دورة هذا العام من المهرجان. ويمكن لعشاق السيارات إلقاء نظرة عن كثب على سيارة السيدان الفاخرة التي تبلغ قيمتها 95 ألف درهم إماراتي عند زيارة سوق مدينة جميرا أو جميرا بيتش ريزيدنس - ذا ووك، حيث سيتم عرض السيارات حتى تاريخ إجراء السحب في 26 أغسطس.

- يمكن لمحبي الأحذية العصرية الاستفادة من العروض المغرية على جميع الأشكال والأحجام والألوان في متاجر كرت جايجر بدبي مول ومول الإمارات، حيث يمكن للمتسوقين اختيار زوجين من الأحذية بسعر 499 درهماً فقط من العلامة التي تشتهر بأحذيتها المريحة والعصرية. وتتوفر عروض المفاجآت اليومية الخاصة بالحدث في متاجر كرت جايجر يوم الخميس 16 يوليو حصراً وحتى نفاد الكمية.

- يقدم ابن بطوطة مول هذا الموسم عرض تسوق واربح المميز للحصول على فرصة الفوز بسيارة "جي أي سي" الرياضية الجديدة. ويمكن لزوار ابن بطوطة مول الدخول في السحب الذي يستمر لغاية 29 أغسطس للفوز بالسيارة التي تبلغ قيمتها 96 ألف درهم إماراتي، وذلك عند إنفاق مبلغ 200 درهم إماراتي في أي من منافذ أو متاجر المول، إلى جانب العديد من الجوائز الكبرى والقسائم في وجهات التسوق والترفيه والمأكولات والمشروبات. وسيجري السحب على سيارة "جي أي سي جي إس 8" الرياضية يوم 29 أغسطس.

- يحتضن نخيل مول جهازاً ضخماً يضم كرات الجوائز في ردهته المركزية، حيث سيحصل المتسوقون الذين ينفقون مبلغ 150 درهماً في أي من متاجر المول على فرصة الفوز بجوائز فورية تتضمن قسائم شرائية داخل كرات الجوائز الكبيرة، بالإضافة إلى فرصة الفوز بالكرة الذهبية الخاصة التي تتضمن قسائم بقيمة 25 ألف درهم كل يوم ثلاثاء طوال فترة مفاجآت صيف دبي.

- فرصاً يومية للفوز وذلك عند إنفاق مبلغ 150 درهماً إماراتياً. كما يمكن للمتسوقين في نخيل مول خلال المهرجان تجربة حظهم كل يوم ثلاثاء للفوز بالكرة الذهبية الخاصة التي تتضمن قسائم بقيمة 25 ألف درهم إماراتي صالحة للاستخدام داخل المول.

- يمكن لزوار ميركاتو مول خلال مفاجآت صيف دبي لهذا العام المشاركة في جهود مكافحة مرض كوفيد-19، حيث سيتبرع المول بدرهم واحد مقابل كل 100 درهم إماراتي يتم إنفاقها لصالح جهود دولة الإمارات الهادفة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك بدعم من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري.

- يمكن للمتسوقين من يوم 16 وحتى 18 يوليو الحصول على أحدث الساعات المصنعة من قبل علامات تجارية عالمية مثل رادو وتيسو وكالفن كلاين ولونجين بأسعار لا تضاهى خلال عطلة نهاية الأسبوع من متاجر "ريفولي" في كل من سيتي سنتر ديرة وسيتي سنتر مردف ومول الإمارات. متوفرة فقط حتى نفاد الكمية.

- سيحصل زوار مراكز التسوق التابعة لشركة "ماجد الفطيم" الذين ينفقون 300 درهم إماراتي على فرصة الدخول في سحب للفوز بمليون نقطة من برنامج المكافآت شير، يمكن إنفاقها في مراكز التسوق التابعة للشركة. وسيتم الإعلان عن فائز واحد يوم 18 يوليو.

الأنشطة

- يتيح سكي دبي للعائلات والأصدقاء الراغبين بتجربة من المرح فرصة تعلم التزلج والتزحلق على الثلج برفقة فريق من المختصين المُدرّبين وخلال عطلة أسبوع واحدة، وبمناسبة مفاجآت صيف دبي، تقدم الوجهة درساً إضافياً لمدة 48 ساعة لتضمن إتقان جميع المبتدئين لرياضة التزلج الداخلية، مع مشروب الشوكولاتة الساخنة للاحتفال بالنجاح في نهاية الدرس.

- يمكن للأصدقاء تحضير خوذهم وارتداء بدلات السباق للدخول في تحدي على حلبة دبي كارتدروم الداخلية والاستمتاع بأوقات مليئة بالتشويق والإثارة في عطلة نهاية هذا الأسبوع، إذ يقدم مضمار السيارات سباقاً ثالثاً مجانياً بعد كل سباقين. وتستمر السباقات لمدة 15 دقيقة، ويمكن للجميع ممن تتراوح أعمارهم بين 13-59 عاماً المشاركة فيها خلال فترة مفاجآت صيف دبي، كما يجب الحجز مسبقاً عبر الإنترنت.



عروض الفنادق

- يتيح ذا رتريت نخلة دبي إم غاليري من سوفيتيل الواقع في نخلة جميرا فرصة الحصول على إقامة مميزة في عطلة نهاية هذا الأسبوع، حيث يمكن للضيوف الاختيار بين عرض السبا والجمال أو عرض الشاطئ، مقابل 499 درهماً إماراتياً غير شاملة الرسوم والضرائب. ويتضمن العرضان دخول المسبح والشاطئ، مع عروض مأكولات ومشروبات وقضاء ليلة في إحدى غرف الديلوكس المزودة بشرفة.

ستستمر فعاليات الدورة الثالثة والعشرين من مفاجآت صيف دبي لغاية 29 أغسطس، وتقدم العديد من الأنشطة المثالية للعائلات والأصدقاء والأطفال من كافة الأعمار، لضمان قضاء أوقات صيفية مليئة بالمرح في وجهات دبي.

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