"الاتحاد للطيران" تبدأ اليوم تسيير رحلات إلى 6 وجهات هندية

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

بدأت "الاتحاد للطيران" اعتباراً من اليوم الأربعاء، تسيير رحلات خاصة من وإلى 6 وجهات في شبه القارة الهندية وذلك في أعقاب رفع الحظر الجزئي على السفر الدولي من قبل السلطات المعنية في كل من دولة الإمارات والهند، والذي يشمل سفر الأفراد المؤهلين فقط.

وأوضحت "الاتحاد للطيران" في إيضاح اليوم، أن الرحلات حيث ستعمل بين 15 و26 يوليو الجاري، وستكون إلى وجهات بنغالورو وتشيناي ونيودلهي وحيدر أباد وكوتشي ومومباي.

ومن المقرر أن تسير الرحلات إلى مومباي يومياً، وإلى دلهي بواقع 6 رحلات في الأسبوع، وإلى تشيناي وبنغالورو باقع 5 رحلات في الأسبوع، وإلى كوتشي بواقع رحلتان في الأسبوع، وإلى حيدر أباد بواقع رحلة واحدة أسبوعياً.

وذكرت الناقلة ان المسافر إلى أبوظبي يجب أن يكون لديه موافقة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية قبل أن يُسمح لك بالسفر إلى العاصمة.

ونوهت الناقلة انه قبل السفر إلى الهند، يجب أن يخضع المسافر للفحص السريع في مطار أبوظبي، حيث سيتم ذلك في مبنى المطار رقم 1A، على أن يحضر إلى المبنى قبل ست ساعات من موعد مغادرة رحلتك.

وأشارت الناقلة إلى أن المسافرين من باكستان، فهناك عدد من لوائح السفر التي يجب أن يكون المسافر على دراية بها، حيث يجب تقديم نتيجة فحص كوفيد-19 سلبية قبل أن يُسمح لك بالسفر، كما يجب على المسافر تنزيل تطبيق "الحصن" الإماراتي.

وتواصل الاتحاد التزامها بالتوجيهات الحكومية في دولة الإمارات والحكومات والهيئات التنظيمية الخارجية، وقد عمدت إلى تطبيق برنامج تعقيم وسلامة مكثف لضمان أعلى مستويات النظافة عند كل نقطة اتصال على امتداد رحلة ضيوفها، ويشمل ذلك فريق "سفراء الاتحاد للصحة والسلامة" الذي يضم أفرادًا مدربين خصيصاً لتوفير الرعاية والمعلومات الصحية الأساسية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز