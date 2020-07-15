"أبوظبي الأول" يحصد ثلاث جوائز من "يوروموني للتميز 2020"

المصدر: وام

حصد بنك أبوظبي الأول، جوائز "أفضل بنك للتمويل في منطقة الشرق الأوسط" و"أفضل بنك استثماري في دولة الإمارات العربية المتحدة" و"أفضل بنك للمسؤولية الاجتماعية في الشرق الأوسط" من قِبل جوائز "يوروموني للتميز 2020".

وقدمت "يوروموني" جائزة أفضل بنك للتمويل في الشرق الأوسط" لبنك أبوظبي الأول للعام الثاني على التوالي وللمرة الثالثة خلال أربع سنوات، تقديراً لخبرته في مجال إبرام أبرز الصفقات في قطاع الإقراض والدخل الثابت والأصول، ويشمل ذلك العمل مع "أرامكو السعودية" على أكبر عملية اكتتاب أولي في العالم. وتسلط الجائزة الضوء على ابتكارات البنك في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة.

كما حصد البنك جائزة "أفضل بنك استثماري في دولة الإمارات العربية المتحدة" للمرة الثالثة خلال السنوات الأربع الماضية، وجائزة "أفضل بنك للمسؤولية الاجتماعية في الشرق الأوسط"، ما يعكس جهوده الاستثنائية لإطلاق البرامج والمبادرات المجتمعية البنّاءة.

و قال أندريه صايغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: " فخورون بحصولنا على هذه الجوائز المرموقة، ونود أن نشكر ’يوروموني‘ على تقدير إنجازاتنا البارزة التي تغطي مختلف المجالات ضمن القطاع المصرفي، حيث يستمر البنك في مساندة الأسواق والمجتمعات التي نعمل ضمنها ولاسيما في ظل الظروف الحالية. وانطلاقاً من مكانته كأكبر بنك في دولة الإمارات".

وأكد إلتزم البنك بمسؤوليته تجاه دعم مسيرة التنمية الوطنية على المستويات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية وحرصه على القيام بدور رائد ومحوري في مجال التمويل المستدام على مستوى القطاع المصرفي إقليمياً، والإلتزم بالمشاركة بدور فاعل في القضايا المتعلقة بالمناخ، بالتزامن مع مواصلة دعم المجتمعات التي نعمل ضمنها.

من جانبه، قال آندي كيرنز، رئيس قسم تمويل الشركات العالمية في بنك أبوظبي الأول: "يسعدنا أن نحصل مجدداً على هذه الجوائز المرموقة التي تسلط الضوء على العديد من الصفقات الناجحة والبارزة التي أضيفت إلى قائمة إنجازات البنك خلال العام الماضي، ويأتي ذلك انعكاساً لتركيز البنك على مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة، الأمر الذي عزز مكانتنا الريادية على صعيد الابتكار في المنطقة، خاصة عقب إطلاقنا للسندات والصكوك والقروض الخضراء الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

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