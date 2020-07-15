استبيان عالمي: الشركات الصغيرة في الإمارات الأكثر استمرارية وتفاؤلاً

المصدر: دبي- سيد صالح

حققت الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات أعلى نسبة في استمرارية أعمالها التجارية والقدرة على توليد ايرادات بعد الأزمة الناجمة عن تفشي جائحة "كوفيد- 19"، وذلك وفقاَ لنتائج استبيان حديث أجرته "فيسبوك" بالمشاركة مع البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن آفاق ومستقبل الشركات الصغيرة والمتوسطة حول العالم.

صدر الاستبيان المنشور اليوم بعنوان "تقرير الحالة العالمية للأعمال التجارية الصغيرة"، وأجري على عينة يتجاوز قوامها 30,000 مدير أو مسؤول قيادي في شركة صغيرة أو متوسطة عبر أكثر من 50 دولة من كافة أنحاء العالم.

وتصدرت الشركات الصغيرة في الإمارات نتائج الاستبيان بالمشاركة مع المملكة العربية السعودية في استمرارية العمل رغم أزمة "كوفيد- 19"، حيث أفادت نتائج الاستبيان بأن 65% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في كلٍ من البلدين لا زالت تزاول أنشطتها التجارية حتى الآن أو على الأقل منخرطة في أنشطة تجارية مولدة للإيرادات. وبلغت نسبة هذه الشركات في جمهورية مصر العربية 57%.

كما تصدرت الإمارات نتائج الاستبيان أيضاً فيما يخص مشاعر التفاؤل لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة بشأن مستقبلها بعد "كوفيد- 19". وأفادت نتائج الاستبيان بأن 61% من مديري الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات أعربوا عن تفاؤلهم حيال مستقبل شركاتهم بعد الجائحة. وبلغت هذه النسبة 59% في السعودية و52% في مصر.

وأظهرت نتائج الاستبيان أيضاً أن 40% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات حققت 25% عل الأقل من مبيعاتها خلال فترة الــ 30 يوماً الماضية عبر قنوات رقمية، فيما بلغت هذه النسبة 29% في السعودية و35% في مصر.

وقال رامز شيهادي، المدير الإدراي لشركة "فيسبوك" في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، تعليقاً على نتائج الاستبيان: "تُعَدُ الشركات الصغيرة والمتوسطة عنصراً حيوياً ضمن الاقتصاد العالمين كما تضطلع بدور هائل في مجتمع "فيسبوك". لذا، فقد اتخذنا خطوات لمساعدتهم على تحمل تبعات الجائحة منذ الأيام الأولى لتفشيها".

وأضاف بقوله: "لذا، فقد أطلقنا حديثاً تطبيق "فيسبوك شوبز" لتسهيل عمليات البيع عبر الانترنت للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما ابتكرنا تطبيق "مركز الموارد التجاري" والذي يوفر التدريب، النصائح والمعلومات لمالكي الشركات الصغيرة".

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز