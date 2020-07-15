البنك الدولي يشيد بخطط التنوع الاقتصادي في الإمارات

المصدر: دبي- سيد صالح

ذكر البنك الدولي أن الإمارات انتهجت مسيرة واعية صوب التنوع الاقتصادي، حيث اتخذت هذه المسيرة شكل خطط مدروسة ومنظمة تصب جميعها في هدف واحد، وهو بناء اقتصاد عصري متنوع لا يعتمد على سلعة واحدة أو مورد واحد بعينه.

وأصدر البنك الدولي تقريراً أمس بعنوان "الإنتاجية العالمية.. الاتجاهات، المحركات والسياسات"، يرصد فيه التغيرات التي طرأت على حركة الإنتاج في العالم بكافة صورها خلال العام الأخير.

وتطرق التقرير إلى دول مجلس التعاون الخليجي في سياق تناوله لإنتاج النفط والغاز الطبيعي، وتوقف عند خطط التنوع الاقتصادي في الإمارات، وأشاد بها.

وذكر البنك الدولي أن هذه الخطط جرت عبر عدة مسارات متوازية ومتزامنة، ومنها مسار يتمثل في اتخاذ تدابير فاعلة لتحفيز القطاع الخاص وتهيئة المناخ القانوني واللوجيستي الملائم لازدهاره، ومسار آخر يهدف إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومسار ثالث يسعى إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة والتقنية العصرية، ورابع يهتم بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتسهيل وصولها إلى الدعم المالي والتقني.

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