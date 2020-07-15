"أبوظبي للاستدامة" تعلن أسماء الفائزين بجوائز ريادة الأعمال المستدامة

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت مجموعة أبوظبي للاستدامة عن الفائزين بجوائز ريادة الأعمال المستدامة في أبوظبي والتي شهدت عدداً استثنائياً من المشاركات في العام 2020.

وتعتبر جوائز ريادة الأعمال المستدامة - التي أطلقتها مجموعة أبوظبي للاستدامة في عام 2015 بدعم من هيئة البيئة – أبوظبي - هي الجوائز السنوية المستقلة الوحيدة في المنطقة والمعنية بإنجازات الاستدامة ومصممة للاحتفاء بأفضل ممارسات الاستدامة وتعزيز الوعي بفوائد إدارة الاستدامة للمؤسسات.

وفاز بالجوائز لهذا العام كلا من موانئ أبوظبي (أفضل مبادرة لإدارة الطاقة) وشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) جائزة أفضل مبادرة استدامة، ويوسف على موسليام، مجموعة لولو العالمية بجائزة قائد الاستدامة لهذا العام، كما فازت شيماء المزروعي بشركة أدنوك لمعالجة الغاز بجائزة أفضل مدير استدامة لهذا العام.، وكذلك شركة بروج بجائزة أفضل برنامج اتصال حول الاستدامة وشركة دولفين للطاقة بجائزة أفضل تقرير استدامة .

وتم اختيار الفائزين بناءاً على مبادراتهم الفريدة وباعتبارهم الافضل في تقديم إلتزام قوي تجاه الاستدامة، عبر تنبي مناهج مبتكرة وأظهار فهم واضح للاهمية الاستراتيجية للاستدامة في مؤسساتهم.

وهنأت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي الفائزين بجوائز ريادة الأعمال المستدامة 2020، كما شكرت كافة المؤسسات التي شاركت في جوائز هذا العام.

وأشارت إلى أنه مع بداية مرحلة التعافي والتفكير فيما بعد كوفيد – 19، ستتاح لنا فرصة القيام بمثل هذه الأنشطة بشكل أكثر تنظيماً في إطار أجندة بيئية مطورة تساهم في إعادة بناء اقتصاد مُعد جيداً لمواجهة أي تحديات مستقبلية كتلك التي تتعلق بالتغير المناخي".

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