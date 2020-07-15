قفزة قياسية بتأسيس الأعمال في دبي

المصدر: دبي - بشار باغ

أظهرت بيانات «اقتصادية دبي» انطلاقة قوية للأعمال وتأسيس الشركات مع إعادة فتح الاقتصاد بعد انتهاء فترة التعقيم الوطني التي استدعتها إجراءات مكافحة فيروس «كورونا»، حيث سجلت رخص الأعمال الجديدة الصادرة خلال يونيو الماضي، الذي شهد إعادة فتح الاقتصاد، قفزة قياسية نسبتها 111 % بعدد 2533 رخصة جديدة، مقارنة بشهر مايو الذي شهد إصدار 1199 رخصة.

وبحسب بيانات خارطة الأعمال التابعة لاقتصادية دبي، وصلت نسبة النمو إلى 3 % مقارنة بشهر يونيو 2019 الذي سجل إصدار 2455 رخصة أعمال جديدة. وأوضحت البيانات أن إجمالي رخص الأعمال الجديدة التي أصدرتها اقتصادية دبي خلال النصف الأول من العام الجاري يصل إلى 16826 رخصة مقارنة بـ 14737 رخصة صادرة خلال نفس الفترة من 2019 بنمو قدره 14 %.

كما سجل إصدار رخص «تاجر»، المعنية بترخيص المشاريع المدارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت، نمواً خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 83%، حيث تم إصدار 1947 رخصة خلال أول ستة أشهر من 2020 مقارنة مع 1064 رخصة «تاجر» صادرة خلال النصف الأول من العام الماضي، وارتفع عدد رخص «تاجر» الصادرة خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 163%، حيث تم إصدار 577 رخصة تاجر مقارنةً مع 219 رخصة صادرة خلال يونيو 2019.

وتعكس هذه الأرقام عودة الزخم لحركة تأسيس الأعمال في دبي التي تأثرت خلال فترة التعقيم الوطني، لكنها عاودت الانتعاش منذ بداية الشهر الماضي، بالتزامن مع إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية وعودة الحياة لطبيعتها تدريجياً، ولثبتت دبي مجدداً قدرتها على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص بفضل مقوماتها التنافسية المتكاملة ورؤيتها الاستباقية.

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