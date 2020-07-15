دبي عاصمة الاجتماعات والمؤتمرات الإقليمية

المصدر: (دبي - وائل الخطيب)

تصدّرت دبي منطقة الشرق الأوسط كأفضل وجهة للاجتماعات والمؤتمرات في 2019، مسجلةً 30 اجتماعاً وفق الإحصائيات الصادرة أخيراً عن الاتحاد الدولي للمؤتمرات والاجتماعات. وجاءت دبي في المرتبة 49 عالمياً من حيث أعداد المشاركين في الاجتماعات بنحو 22743 مشاركاً متخطية فالنسيا الإسبانية وبروكسل وتورنتو ونيويورك ستي وكيب تاون وروتردام.

إقليمياً، جاءت أبوظبي في المرتبة الثانية بـ 25 اجتماعاً، ومسقط ثالثاً بـ 24 اجتماعاً، وعمان رابعاً بـ 16 اجتماعاً، وبيروت في المرتبة الرابعة مكررة بـ 16 اجتماعاً، والمنامة 7 بـ 6 اجتماعات. ووفق التقرير فإن باريس حلت في الصدارة عالمياً بـ 237 اجتماعاً تلتها لشبونة بـ 190، ثم برلين بـ 176، وفي المركز الرابع حلت برشلونة بـ 156، وجاءت مدريد خامساً بـ 154 اجتماعاً.

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