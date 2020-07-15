3.7 مليارات دولار لسندات الشارقة

المصدر: (دبي - رويترز)

باعت حكومة الشارقة، أمس، سندات فورموزا لأجل 30 عاماً بقيمة مليار دولار عند 4 % وهي أطول سنداتها أجلاً، إذ كان أطول آجال السندات السابقة 10 سنوات. وتلقت الإمارة طلبات بنحو 3.7 مليارات دولار على السندات وقلصت العائد بعد أن بدأت التسويق عند نحو 4.375 % في وقت سابق من أمس.

وسندات فورموزا، وهي فئة من الديون تباع في تايوان من قبل مقترضين أجانب ومقومة بعملات أخرى غير الدولار التايواني، هي أول سندات قياسية غير إسلامية للشارقة. وقال مصدر مصرفي «السيولة وفيرة في آسيا»، مضيفاً أن سندات فورموزا خيار جيد للشارقة لتنويع مصادر تمويلها بعيداً عن مستثمري الصكوك الذين يتركز أغلبهم في المنطقة.

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