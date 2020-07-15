دبي ثاني أفضل المراكز المالية عالمياً في التقييمات الإيجابية

المصدر: دبي - سيد صالح

حصلت دبي على ثاني أفضل تقييمات إيجابية على مستوى العالم بين كل المراكز المالية، وفقاً لمؤشر المراكز المالية الذكية 1 «إس سي آي 1» الصادر أمس عن مؤسسة «زد/‏ ين» البريطانية.

ونالت دبي 37 تقييماً إيجابياً من بينها 12 تقييماً صادراً عن مراكز مالية أخرى ولم يتفوق على دبي إلا لندن، التي نالت 49 تقييماً إيجابياً منها 15 تقييماً صادراً عن مراكز مالية مناظرة.

وصُنّفَت دبي في المركز الأول كأذكى مركز مالي على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والـ 34 عالمياً لتنال بذلك أعلى تصنيف على المؤشر لمركز مالي خارج أمريكا الشمالية، آسيا والباسيفيك وغرب أوروبا.

وحصلت دبي على 666 درجة لتتساوى مع ميونخ وميلانو فيما تفوقت على بروكسل، بانكوك، فرانكفورت، مدريد، روما، كيب تاون، غيرنسي، باريس، جزيرة مان، جوهانسبرغ، موسكو، وجزر كايمان، والتي نالت المراكز 37 حتى 48 على التوالي.

وتصدّرت دبي إقليمياً أيضاً على المؤشرات الفرعية الثلاثة المنبثقة عن مؤشر «إس سي آي 1» وهي دعم الابتكار، كثافة الإبداع، والقدرة على أداء عمل جيد، وحصدت المركز 24 عالمياً على مؤشر كثافة الإبداع و41 عالمياً في القدرة على أداء عمل جيد والــ 42 عالمياً على مؤشر دعم الابتكار.

وجاءت لندن ونيويورك وسنغافورة في المراكز من الأول إلى الثالث على المؤشرات الفرعية الثلاثة وضمن المؤشر الرئيسي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز