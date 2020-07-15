نشاط السفر من وإلى دبي يعيد«العملاقة» إلى الأجواء

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

تشهد حركة السياحة والسفر من وإلى دبي نمواً متصاعداً من مختلف الوجهات التي تصل إليها كل من «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» بالإضافة إلى 13 ناقلة دولية استأنفت رحلاتها المنتظمة من مطارات دبي الأسبوع الماضي في ظل اتخاذ أعلى مستوى من الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تضمن صحة وسلامة الجميع.

وتبدأ «طيران الإمارات» اليوم تشغيل طائرات إيرباص A380 العملاقة إلى كل من باريس ولندن وهيثرو مجدداً بعد توقف لأكثر من 3 أشهر نتيجة إغلاق الأجواء أمام حركة الطيران جراء «كوفيد 19» بهدف تلبية الطلب المتنامي على هذه الوجهات. وتسعى الناقلة التي تضم 115 طائرة من طراز A380 إلى إدخال الطائرة تدريجياً إلى الخدمة مجدداً بحسب الوجهة وحجم الطلب. وقالت كل من «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» إنه يجب على جميع المسافرين من دول ومطارات محددة حمل شهادة فحص «كوفيد 19» سلبية صادرة من مختبر معتمد من قِبل الحكومة المحلية ليتم قبولها على الرحلة بما فيها رحلات الترانزيت.

وتشمل القائمة بحسب المواقع الإلكترونية للناقلتين 13 دولة هي، أفغانستان وبنغلاديش ومصر والهند وإيران وباكستان ونيجيريا والفلبين وروسيا والسودان وتنزانيا وتركيا وعدد من الوجهات في الولايات المتحدة.

كما أعادت «المغامرات العربية»، التابعة لمجموعة الإمارات، إطلاق رحلات السفاري الصحراوية، ما يتيح للمقيمين وزوار دبي فرصة الاستمتاع بالأنشطة الخارجية، بعد أن منحها المجلس العالمي للسفر والسياحة ختم «السفر الآمن» تقديراً لإنجازات الشركة في مجالي الصحة والسلامة عبر عملياتها.

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