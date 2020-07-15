10.5 مليارات دولار لتغطية موجة من التعثر المحتمل ل "جيه.بي مورجان تشيز آند كو"

المصدر: (نيويورك - رويترز)

جنّب جيه.بي مورجان تشيز آند كو، أمس، احتياطيات بحوالي 10.5 مليارات دولار لتغطية موجة من التعثر المحتمل للقروض في أعقاب جائحة «كوفيد 19»، وأعلن أكبر بنك أمريكي عن انخفاض الأرباح في الربع الثاني 51% وهو ما جاء أقل وطأة مما كان متوقعاً.وهبط صافي ربح البنك إلى 4.69 مليارات دولار، بما يعادل 1.38 دولار للسهم، في ربع السنة المنتهي في 30 يونيو، لكنه فاق تقديرات مخفضة للمحللين عند 1.04 دولار للسهم، ما دفع أسهمه للزيادة 4% في تعاملات ما قبل فتح السوق. وقال الرئيس التنفيذي جيمي ديمون «بالرغم من بعض البيانات الإيجابية على صعيد الاقتصاد الكلي في الآونة الأخيرة والتصرف الحكومي الكبير والحاسم، لا نزال نواجه الكثير من الضبابية فيما يتعلق بالمسار المستقبلي للاقتصاد».

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