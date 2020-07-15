زيادة متوقعة بإشغال فنادق دبي وأبوظبي

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

قالت مؤسسة «إس تي آر»، البريطانية للأبحاث، إن أبوظبي ودبي سيقودان نسب الإشغال الفندقية المرتفعة خلال الثلاثة أشهر القادمة متفوقتين على مدن أوروبية.وأضافت أن نسب الإشغال في أبوظبي من المتوقع أن تسجل زيادة بنحو 19% اعتباراً من 6 يوليو الجاري وحتى 3 أشهر، بينما سترتفع الإشغالات في دبي 11%.

وأوضحت المؤسسة أن دبلن ستسجل ارتفاعاً في نسب الإشغالات خلال الثلاثة أشهر القادمة بنحو 14% وأمستردام 11%.وذكرت أن مباريات اليو إف سي المرتقبة في جزيرة ياس بأبوظبي ستدعم زيادة الطلب على القطاع الفندقي خلال يوليو الجاري، وأن دبي ستشهد طلباً مزدوج الأرقام على الحجوزات خلال الأربعة أشهر القادمة.

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