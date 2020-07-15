«تايم» للفنادق تطلق عروضاً خاصة بمفاجآت صيف دبي

المصدر: دبي- البيان

أطلقت مجموعة تايم للفنادق التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، ثلاث باقات ترويجية جديدة لفصل الصيف، بما يتناسب مع رغبات وتوجهات الضيوف الراغبين بالاستمتاع بالإقامة في أحد فنادق المجموعة.

في هذا الإطار، يقدم كل من «تايم كريستال» و«تايم توباز» للشقق الفندقية و«فندق وأجنحة تايم أوك» في دبي، باقات خاصة لمفاجآت صيف دبي الذي يقام حاليا ويستمر لغاية 29 أغسطس 2020، بالإضافة إلى عروض الإقامة المخصصة لسكان دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار أشهر الصيف.

وقال محمد عوض الله الرئيس التنفيذي لمجموعة تايم للفنادق: «بات مفهوم الإقامة في الفنادق والمنتجعات أثناء العطلات اليوم أكثر شيوعاً، حيث تفضل العائلات قضاء الإجازات في الوجهات المحلية التي تضم مرافق ترفيهية وسياحية. يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه الرحلات الجوية الدولية استئناف نشاطها تدريجياً، بالتزامن مع بدء توافد السياح الدوليين إلى دبي اعتباراً من 7 يوليو 2020».

وأضاف: في ضوء ذلك، ولتلبية طلب الضيوف المحليين والزوار الدوليين المحتملين للإقامة في فنادقنا، أطلقنا ثلاثة عروض ترويجية جذابة لهذا الصيف، يسري أول عرضين وهما «ليلة مجانية في تايم» و«تايم للاسترخاء» لغاية 30 سبتمبر 2020، حيث نستهدف من خلالهما فئتين من الفئات الرئيسية في سوق الضيافة. يتميز عرض «ليلة مجانية في تايم» كونه عرضاً مباشراً يحصل فيه الضيف على ليلة ثالثة مجانية عند الإقامة لليلتين في أحد فنادق مجموعة تايم، كما يمكن للضيف الاستفادة من هذا العرض والحصول على العديد من المزايا بما في ذلك استخدام كافة المرافق الترفيهية في الفندق مع خدمة «واي فاي» مجانية، ومواقف مغطاة لركن السيارات. ليس هذا فحسب، بل يمكنه أيضاً تسجيل مغادرة في وقتٍ متأخر حتى الساعة الرابعة مساءً.

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