سيارات فاخرة جوائز التسوق في «سيتي سنتر معيصم»

المصدر: دبي- البيان

يرحب «سيتي سنتر معيصم»، بالمتسوقين، بطريقةٍ مميزة، وذلك مع عودة الزوار إلى ارتياد مراكز التسوق، وانطلاق موسم «مفاجآت صيف دبي»، حيث يقدم لهم مجموعة واسعة من العروض الترويجية، والتخفيضات الخاصة والحصرية، التي تقام لمدة 12 ساعة فقط، إلى جانب مجموعة من الجوائز القيمة. ويمكن للمتسوقين الدخول في مسابقة للفوز بواحدة من ست سيارات إنفينيتي «كيو 50» الجديدة، بالإضافة إلى جوائز نقدية أسبوعية، وذلك في الفترة ما بين 9 يوليو و29 أغسطس.

وانطلقت مجموعة من العروض الترويجية القيّمة في المتاجر المشاركة، مع تخفيضات تصل إلى 90 % في سلسلة المتاجر واسعة النطاق، مثل كارفور، وغيرها من متاجر الأزياء والأكسسوارات، مثل «شو إكسبرس» و«ساعة الصفوة» و«لا سينزا».

وعلى مدار سبعة أسابيع من العروض الترويجية، يستطيع زوار مركز التسوق، المشاركة في المسابقات، والفوز بمجموعة واسعة من الجوائز المميزة. للدخول في السحب، على المتسوقين إنفاق مبلغ 200 درهم في أي من متاجر ومرافق مركز التسوق، واستبدال إيصالاتهم لدى مكتب خدمة الزبائن بطريقة سريعة وسهلة. وبانتظار الزوار ست جوائز كبرى من السيارات الفاخرة، حيث سيتم الإعلان عن الفائزين في اليوم الأخير من الحملة، في حين ستتم مكافأة المتسوقين بجوائز نقدية أسبوعية، يصل مجموعها إلى حوالي 300 ألف درهم.

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