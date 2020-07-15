«المغامرات العربية» تعيد إطلاق رحلات السفاري بدبي

المصدر: دبي - البيان

أعادت «المغامرات العربية»، التابعة لمجموعة الإمارات، إطلاق رحلات السفاري الصحراوية، ما يتيح للمقيمين وزوار دبي فرصة الاستمتاع بالأنشطة الخارجية في الهواء الطلق.

واتخذت «المغامرات العربية» تدابير احترازية عدة لضمان سلامة الضيوف وطمأنتهم خلال القيام برحلات السفاري. وقد منح المجلس العالمي للسفر والسياحة «المغامرات العربية» ختم «السفر الآمن Safe Travels»، تقديراً لإنجازات الشركة في مجالي الصحة والسلامة عبر عملياتها.

ويساعد اعتماد المجلس المسافرين على تحديد الشركات والوجهات العالمية التي تتبع بروتوكولاته الخاصة بالصحة والنظافة. وقد نالت دبي أيضاً هذا الاعتماد كوجهة آمنة للسفر من قبل المجلس.

وتتيح رحلات السفاري التي تنظمها «المغامرات العربية» تجارب ممتعة لجميع أفراد العائلة على اختلاف أعمارهم، وقد أعلنت الشركة، بمناسبة إعادة الإطلاق، عن توفير عروض خاصة لفترة محدودة. ويستمتع الضيوف بأنشطة مشوّقة تشمل أمسية في الصحراء ورحلة صحراوية خلال النهار تتضمن جولة في الطبيعة وفطوراً لجميع أفراد الأسرة.

محمية دبي

كما أعلنت «المغامرات العربية» عن إعادة إطلاق رحلات السفاري داخل محمية دبي الصحراوية، أول محمية وطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتوفر المحمية فرصة مثالية للاستمتاع بالأنشطة الخارجية. وتعد رحلات السفاري الصحراوي الحافلة بالمتعة خياراً مناسباً للهروب من حر الصيف، حيث الأجواء ألطف مقارنة مع المدينة.

وقالت جوستين توماس مدير عام «المغامرات العربية»: «يبحث الناس اليوم عن أنشطة في الهواء الطلق بعد أن أمضوا فترة طويلة داخل المنازل، وتشكل محمية دبي الصحراوية خياراً مثالياً لهم.

وتتضمن رحلات السفاري، مثل رحلة القيادة على الكثبان الرملية في الصباح Morning Dune Drive وجولة سيراً على الأقدام وفطوراً في الطبيعة، وتعد خياراً ممتعاً للعائلات خلال عطلة نهاية الأسبوع. كما أننا نوفر رحلات سفاري خاصة وتجربة تناول الطعام في خيمة ومشاهدة النجوم».

وأضافت جوستين توماس قائلة: «نسعى إلى منح ضيوفنا الراحة والأمان كل الوقت. فنحن نطبق إجراءات صارمة لضمان صحة وسلامة العملاء والزملاء».

خدمات شاملة

ويمكن حجز أي من رحلات السفاري التي تنظمها «المغامرات العربية» من خلال الموقع الشبكي، بأسعار تبدأ من 149 درهماً للشخص الواحد.

«المغامرات العربية» هي شركة إدارة وجهات رائدة في دولة الإمارات، وتوفر خدمات شاملة، بدءاً من المساعدة الشخصية في المطار، والنقل وحجوزات الفنادق والجولات الاستطلاعية بما في ذلك رحلات السفاري الصحراوي، وصولاً إلى إدارة المناسبات المختلفة والمساعدة في إصدار التأشيرات.

وبالإضافة إلى خبراتها في صناعة سفر الحوافز والترفيه والرحلات، تدعم «المغامرات العربية» السياحة المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تراقب وتدير بصمتها الكربونية، وتتبرع بجزء من الرسوم لمشاريع المحافظة على البيئة المحلية.

وحصدت «المغامرات العربية» عدداً من الجوائز التي احتفت بجهودها في مجال الاستدامة، حيث كانت الشركة الوحيدة في الشرق الأوسط التي نالت شهادة «سيمارز CEMARS» (نظام قياس الكربون والطاقة والحد من استخدامهما) منذ عام 2010.

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