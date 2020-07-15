سياحة أبوظبي تتأهب لعودة قوية مع الالتزام بـ «ضوابط السلامة»

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

يتأهب القطاع السياحي والفندقي في العاصمة أبوظبي للعودة بقوة خلال الفترة القادمة مع الالتزام بأعلى معايير الصحة والسلامة ووفق ضوابط وآليات صارمة للحفاظ على صحة وسلامة الزوار والسياح من التداعيات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا «كوفيد 19».

وقال مديرون ومختصون في القطاع السياحي لـ «البيان الاقتصادي» إن هناك 5 عوامل تدعم تعافي القطاع السياحي والفندقي في العاصمة بعد أن شهد أخيراً تقدماً ملحوظاً تزامناً بدء العودة التدريجية لحركة الطيران، إضافة إلى التخفيف التدريجي لعدد من القيود والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا».

وبحسب دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، شهدت نسبة الإشغال الفندقي في العاصمة زيادة بنحو 3 % منذ مطلع يوليو الجاري، ومن المتوقع أن تستمر بالارتفاع مع إطلاق عدد من المبادرات، تمهيداً لعودة نشاط القطاع السياحي في العاصمة.

وقال المديرون والمختصون إن العامل الأول يتمثل في ضرورة استمرار الجهات المختصة في الإمارة في إطلاق المزيد من المبادرات الداعمة لنشاط القطاع، وثانياً زيادة العروض السياحية والبرامج الترويجية في الفنادق، وثالثاً تقديم حسومات وتخفيضات على الإقامة الفندقية والمطاعم لجذب شريحة أكبر من السياح، ورابعاً الترويج للمعالم السياحية في الإمارة داخلياً وخارجياً، وخامساً مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وقال الخبير السياحي، إسماعيل ابراهيم، المدير العام لفندق رامادا داون تاون أبوظبي، إن بشائر التحسن في القطاع السياحي بالإمارة بدأت تلوح في الأفق منذ مطلع الشهر الجاري مع ارتفاع نسب الإشغالات مقارنة بالأشهر السابقة التي شهدت تباطؤ كبير بسبب تداعيات الجائحة.

وأضاف إبراهيم أن جهود دائرة السياحة أسهمت بشكل كبير في عودة النشاط إلى القطاع، حيث وقد باشرت معظم الفنادق بفتح أبوابها من جديد أمام النزلاء والزوار، مع تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة، متوقعاً أن يواصل القطاع نشاطه خلال الفترة القادمة بالتزامن مع الحملات الترويجية التي تقوم بها الدائرة للترويج للإمارة داخلياً وخارجياً.

ولفت إبراهيم إلى ضرورة تقديم مزيد من العروض وحسومات على الإقامة الفندقية خلال الفترة المقبلة من أجل جذب شريحة أكبر من السياح وخصوصاً السياحة الداخلية في ظل تلهف الأسر لقضاء عطلات الصيف بعد فترة كبيرة من الالتزام بالمنازل.

إجراءات وقائية

من جانبه، قال الخبير الفندقي محمد مصطفى، عضو مجلس إدارة المركز العربي للسياحة، إن جهود الدولة في مجابهة التداعيات الناجمة عن «كورونا» مع الالتزام بالضوابط والإجراءات الوقائية أسهم بشكل كبير في استعادة حركة القطاع السياحي مجدداً، لافتاً إلى أن إمارة أبوظبي بدأت تشهد ارتفاعاً في الإشغالات الفندقية وهو مؤشر إيجابي.

وأضاف مصطفى أن القطاع السياحي في العاصمة مستعد للعودة والعمل بكامل قوته مع افتتاح بعض المنشآت السياحية فيما تستعد باقي المنشآت والوجهات السياحية والمتاحف إلى العودة قريباً، مشيراً إلى انطلاق فعاليات جزيرة النزال في جزيرة ياس حتى 25 يوليو، تمهد الطريق نحو عودة النشاط السياحي في أبوظبي.

محفزات حكومية

قال محسن الشيمي، مدير إدارة المبيعات الحكومية الإقليمي لفنادق سانت ريجيس أبوظبي، إن قطاع السياحة كان من القطاعات التي تضررت كثيراً بسبب الجائحة، لكنه سيعاود النشاط من جديد مستمداً الدعم من الجهود والمحفزات الحكومية المتمثلة في خصومات بنسبة 20 % من قيمة إيجارات المطاعم والمنشآت السياحية والمرافق الترفيهية، وتعليق الرسوم السياحية والبلدية.

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