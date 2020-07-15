«العربية - أبوظبي» تدشّن عملياتها برحلة افتتاحية لمصر

المصدر: أبوظبي - البيان

دشنت «العربية للطيران أبوظبي»، أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها أبوظبي، أمس، عملياتها التشغيلية رسمياً بتسيير رحلتها الأولى إلى مدينة الإسكندرية في مصر، وستقلع الرحلة الثانية من العاصمة الإماراتية إلى مدينة سوهاج اليوم 15 يوليو.

وأقيمت مراسم التدشين بحضور مسؤولين من فرق الإدارة العليا في مجموعة «الاتحاد للطيران» و«مطارات أبوظبي» و«العربية للطيران»، ومركز النقل المتكامل في أبوظبي، إلى جانب عدد من الضيوف.

وقال توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران: «نتطلع قدماً إلى توسيع نطاق المشاركة بالرمز لتوفير المزيد من الوجهات والرحلات ضمن شبكة «الاتحاد للطيران» العالمية لإضافتها إلى قائمة الوجهات المتنامية التي ستوفرها «العربية للطيران أبوظبي»».

وقال شريف هاشم الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: «يوفر مطار أبوظبي الدولي، من خلال تكنولوجيا الصحة والسلامة المبتكرة، البنية التحتية اللازمة لصناعة الطيران والسياحة في الإمارة بما في ذلك قطاع الطيران الاقتصادي المتنامي. نتطلع قدماً إلى الترحيب بالمسافرين على متن الشركة وتعريفهم بعلامتنا التجارية الفريدة من الضيافة العربية والسفر المريح».

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: «نتطلع قدماً لتوسيع شبكة وجهات «العربية للطيران أبوظبي» عند عودة المزيد من المطارات حول العالم إلى نشاطها المعتاد، حيث يستطيع عملاؤنا الاستفادة من خيار جديد يوفر القيمة المضافة للسفر من وإلى العاصمة».

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