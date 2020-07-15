«بزنس يير»: دبي ترسخ موقعها شــريكاً تجارياً رئيسياً لأفريقيا

المصدر: دبي - وائل الخطيب

أفاد تقرير «بزنس يير- دبي 2020» بأنه في الوقت الذي تقوم فيه الاقتصادات الأفريقية الناشئة بتطوير بنية تحتية جديدة وتميل إلى الاستقرار، فإن دبي تواصل ترسيخ موقعها شريكاً تجارياً رئيسياً للقارة.

وقال التقرير: مع تسارع العولمة في القرن الحادي والعشرين، يتم إنشاء طرق تجارية جديدة، حيث يتوقع أن تجذب الأسواق الناشئة، خاصة في أفريقيا، الجزء الأكبر من الاستثمارات الدولية لعقود قادمة.

وإدراكاً منهم لإمكانات الأسواق الأفريقية المزدهرة، شرع قادة الأعمال والمستثمرون في دبي في ضخ رؤوس الأموال لاستشراف الفرص الجديدة والعلاقات التجارية التي ستنقل القارة إلى مستويات جديدة من الازدهار للجميع.

وقال حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إن دبي ليست وحدها في تفاؤلها بشأن الاقتصاد الأفريقي وإمكانيات نموها في المستقبل، فهناك العديد من العوامل المهمة التي تدعم هذه النظرة الصاعدة، بما في ذلك النمو السكاني السريع والتحضر في القارة، والطبقة الوسطى الصاعدة ومشاركة القطاع الخاص في دفع التنمية.

وأضاف التقرير أن المستثمرين في دبي، من خلال خبراتهم التي لا تبارى في تطوير بنى تحتية عالمية المستوى وبيئات تنظيمية صديقة للأعمال، يسخرون نموذجهم القوي للتطور السريع للشركاء في جميع أنحاء أفريقيا، كما يسعى قطاعا المصارف والخدمات اللوجستية العالميان في دبي إلى جعل الإمارة الخليجية مركزاً تجارياً رئيسياً لأفريقيا، حيث من المتوقع أن يضاعف إقبالهم حجم التجارة بين الإمارات وأفريقيا في السنوات القادمة.

روح المبادرة

وأكد التقرير أن الابتكار في البنية التحتية للموانئ والشحن، بالإضافة إلى روح المبادرة المشتركة بين قادة الأعمال في كلتا المنطقتين الجغرافيتين، يثبت أنه أساسي لتطوير المجالات الرئيسية للنمو للعديد من البلدان الأفريقية، حيث نمت تجارة أفريقيا غير النفطية مع دبي على مدى العقد الماضي بشكل مطرد، حيث شكلت 10.5% من إجمالي التجارة الخارجية للإمارة في 2018. وتعد الإمارات أكبر شريك تجاري خليجي لأفريقيا، وهناك مؤشرات لنمو واعد في هذا السياق.

ووفقًا لإحصائيات غرفة تجارة دبي، يأتي جزء كبير من هذا النمو من الاستثمار، في المقام الأول في البنية التحتية لوسائل النقل في الموانئ الإقليمية، وقطاعات الطيران والاتصالات، وكذلك في الزراعة والبنوك والتكنولوجيا المالية .

تفاؤل

نقل التقرير عن مسؤولين تنفيذيين بموانئ دبي العالمية، أنهم متفائلون بشأن توقعات النمو وآفاق التجارة مع الشركاء الأفارقة حيث إن الأسواق الناشئة في القارة تستقر وتطبق لوائح ملائمة للأعمال. وخلص التقرير إلى إنه مع استمرار الدعم والاستثمار من مجتمع الأعمال في دبي، لا بد أن تضع هذه التطورات الأساس لمستقبل من التعاون لا مثيل له بين المنطقتين الجغرافيتين المزدهرتين في أفريقيا والإمارات.

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