جمارك دبي ونظيرتها الإيطالية تبحثان أفضل ممارسات مواجهة «كورونا»

المصدر: دبي- البيان

عقد أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي لقاء عن بُعد بواسطة تقنية الاتصال المرئي مع مارسيلو مينينا المدير العام للجمارك الإيطالية لمناقشة التعاون المشترك وأفضل الممارسات المتبعة للحماية من وباء كورونا، مع الاستمرار في تيسير حركة التجارة العالمية ودعم سلسلة الإمداد في إطار رؤية الدائرة لتكون الإدارة الجمركية الرائدة عالمياً في دعم التجارة المشروعة.

وأكد أحمد محبوب مصبح أن جمارك دبي تمكنت بفضل قدراتها التقنية المتطورة من تلبية متطلبات الاستمرار في تقديم أفضل الخدمات الذكية والتسهيلات الجمركية للمتعاملين، حيث سارت الأعمال على النحو المعتاد دون أي عوائق تذكر وعلى مدار الساعة، مع النجاح المميز الذي تحقق في تطبيق نظام العمل عن بعد لموظفي الدائرة في مواجهة التحديات التي نجمت عن جائحة كورونا. وتطرق لمبادرات التحفيز الاقتصادية التي أطلقتها إمارة دبي .

ومن جانبه استعرض مارسيلو مينينا، تجربة الجمارك الإيطالية في تسهيل دخول الأدوية الطبية والأقنعة وأجهزة التنفس إلى إيطاليا، والمحافظة على استمرارية تدفقها إلى السوق المحلي، مشيراً إلى أن الجمارك الإيطالية لعبت دوراً رئيسياً في توريد هذه المعدات الطبية لدعم القطاع الصحي في مواجهة كورونا. كما أنه تم تعليق تحصيل الرسوم الجمركية لفترة لاحقة على البضائع الواردة كأحد أهم المحفزات الاقتصادية لدعم التجارة وتخفيف الأعباء المالية على التجارة.

تجارة

وسجل التبادل التجاري بين دبي وإيطاليا 9.5 مليارات درهم للنصف الأول من العام الجاري، منها 8 مليارات درهم واردات و667 مليونا صادرات و739 مليونا إعادة تصدير.

وجه المدير العام لجمارك دبي الدعوة للمدير العام للجمارك الإيطالية للحضور والمشاركة في المؤتمر والمعرض العالمي الخامس للمشغل الاقتصادي المعتمد والتي ستنظمه جمارك دبي بالتنسيق مع منظمة الجمارك العالمية والهيئة الاتحادية للجمارك خلال الفترة من 15-17 فبراير 2021، حيث أكد مدير عام الجمارك الإيطالية المشاركة في المؤتمر بوفد رفيع المستوى.

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