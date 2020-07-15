«غرفة دبي» تبحث تعزيز التجارة مع أمريكا اللاتينية

المصدر: (دبي - البيان)

نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي ندوة افتراضية بعنوان «دور دبي في دعم التجارة بين أمريكا اللاتينية ودول مجلس التعاون الخليجي لتجاوز أزمة كورونا»، هدفها تسليط الضوء على فرص الأعمال المتوفرة في أمريكا اللاتينية والناجمة عن موجة التحول الرقمي المتسارعة التي ظهرت أخيراً في القارة نتيجة لأزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، وكيفية مساهمة دبي في دعم هذه الجهود.

وشهدت الندوة حضور أكثر من 250 مشاركاً من ممثلي القطاعات الاقتصادية المتنوعة في أمريكا الجنوبية، وأمريكا الوسطى والإمارات وأسواق أخرى. وناقش الخبراء فرص الأعمالفي أمريكا اللاتينية في مجال التجارة الإلكترونية، والتي يمكن للشركات في دبي الاستفادة منها.

وأشار عمر خان مدير المكاتب الخارجية لغرفة دبي إلى أن حجم التجارة غير النفطية بين دبي وأمريكا اللاتينية بلغ 7.6 مليارات دولار في 2019، مشيراً إلى وجود إمكانيات هائلة لم يتم استكشافها بعد من قبل شركات الجانبين، معتبراً أن المكاتب التمثيلية لغرفة دبي في بنما والبرازيل والأرجنتين تعمل بشكل فاعل على استكشاف الأسواق الواعدة في أمريكا اللاتينية وتحديد الفرص ذات الإمكانيات الكبيرة للشركات الأعضاء بالغرفة.

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