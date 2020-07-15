حكومة جيرسي والإمارات تتفقان على مبادرات لدعم الأعمال

المصدر: لندن - وام

نظمت سفارة الدولة في لندن، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد بالدولة، الندوة الافتراضية الأولى مع حكومة جيرسي، بهدف التباحث في مجالات التعاون المشتركة، وفرص الاستثمار والنمو بين البلدين.

وترأس وفد جيرسي، السيناتور إيان غورست وزير العلاقات الخارجية، فيما ترأس وفد الدولة، منصور عبد الله خلفان بالهول سفير الدولة لدى المملكة المتحدة، حيث تحدث السفير في كلمته، عن كافة الإجراءات الاحترازية التي قامت بها الدولة منذ بدء تفشي وباء (كوفيد 19) في العالم، وكافة خطط الإمارات لإنعاش الاقتصاد ما بعد الأزمة، وعن الهيكلة الوزارية الجديدة، واهتمام الدولة بالاقتصاد الرقمي والتصنيع والاختراعات والتكنولوجيا.

مسبار الأمل

كما تطرق السفير إلى مشروع مسبار الأمل، والذي يعد مثالاً فريداً للنظرة الثاقبة للقيادة الرشيدة للإمارات الرامية إلى بناء قدرات الشباب في مجال العلوم، وتعزيز إسهامات الدولة مع الدول المتقدمة في هذا المجال، معرباً عن رغبته في زيارة جيرسي قريباً لمتابعة تعزيز التعاون المشترك.

واستعرض وزير العلاقات الخارجية بجيرسي التحديات أمام دول العالم في ظل انتشار فيروس «كورونا»، منوهاً بالشراكات مع الإمارات التي تعتبر من الخطوات الهامة لإنعاش الاقتصاد. وأشاد الوزير بمشروع مسبار الأمل، ودور الإمارات السباق بهذا المجال، ورحب بزيارة السفير القادمة لجيرسي.

وغطت الندوة قطاعات الخدمات المالية، والاقتصاد الرقمي والأغذية والمشروبات، وشارك فيها متحدثون من البلدين. وتحدث عن قطاع الخدمات المالية عارف الأميري الرئيس التنفيذي لمركز دبي المالي العالمي، وريتشارد تنغ الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي العالمي.

وشارك في الجلسة الثانية حول قطاع الاقتصاد الرقمي، مروان الزرعوني الرئيس التنفيذي لمركز دبي للبلوك تشين. أما الجلسة الثالثة والتي تناولت قطاع الأغذية والمشروبات، فقشارك فيها صالح لوتاه رئيس مجموعة عمل الصناعات الغذائية.

علاقات

تربط علاقات هامة بين حكومة جيرسي والإمارات، حيث يقع مقر شركة جيرسي للتمويل في الشرق الأوسط في مركز دبي المالي العالمي، وتعمل 26 شركة من شركات جيرسي للخدمات المالية في الدولة. كما تقوم أكثر من 40 شركة بأعمال تجارية في الإمارات، من خلال القيام بزيارات منتظمة إلى الدولة.

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