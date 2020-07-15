«يو بي بي» تبيع حصتها في «بالم هيلز»

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

أعلنت شركة «بالم هيلز» المصرية عن قيام «يو بي بي كابيتال للاستثمار» الإماراتية ببيع كامل حصتها في الشركة إلى البنك العربي الأفريقي الدولي.

وقالت «بالم هيلز»، في إيضاح للبورصة المصرية أمس، إن الحصة المباعة بلغت نسبتها 12.25% أو ما يعادل 381.9 مليون سهم بسعر 1.43 جنيه مصري للسهم الواحد (0.33 درهم) وبإجمالي 544.2 مليون جنيه (125.2 مليون درهم).

وذكرت الشركة المصرية أن الصفقة تمت في 13 يوليو الجاري من خلال شركة السمسرة «العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية».

وبعد هذه الصفقة يصبح «البنك العربي الأفريقي» ثاني أكبر مساهم في بالم هيلز بعد شركة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية.

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