«الأوراق المالية» تفتش على الشركات عن بُعد

المصدر: (أبوظبي - البيان)

تبنت إدارة الرقابة والالتزام بهيئة هيئة الأوراق المالية والسلع مبادرة «التفتيش عن بعد»، وذلك ضمن جهود هيئة الأوراق المالية والسلع لضمان استمرارية الأعمال، وفي إطار الإجراءات الوقائية المتبعة للحفاظ على السلامة والصحة العامة.

تأتي هذه المبادرة تعزيزاً لحزمة المبادرات التي أطلقتها الهيئة وفقا لتوجيهات مجلس الوزراء.

وتمثلت في استخدام التقنيات الحديثة للولوج إلى خوادم الشركات وإجراء عمليات التدقيق اللازمة، وفق متطلبات خطة التفتيش، والمستهدفات، وبما يضمن استمرار الإدارة في التأكد من التزام الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة بالأنظمة والقوانين المعمول بها.

كذلك قامت إدارة الرقابة والالتزام بالهيئة، بالتعاون مع قسم السياسات التنظيمية واستشراف المستقبل، بقياس أثر المبادرة وأهم نتائجها المتحققة، وذلك ضمن منهجية إدارة التغيير في ممارسات الهيئة. وقد كشف الاستبيان عن تحقيق نسبة رضا بلغت 85% لأول شركة قامت بالانتهاء من جميع مراحل التفتيش عن بعد، وتعتبر هذه النتيجة متميزة لأول تجربة لشركة يتم التفتيش عليها عن بعد بنسبة 100%، وسيجري في الفترة القادمة تقييم جميع الشركات الأخرى التي ستخضع للتفتيش تباعاً، وذلك لاحتساب معدلات نسبة رضا الشركات عن التجربة.

وتجربة إدارة الرقابة والالتزام سيتم عرضها في ورشة عمل افتراضية لـ «شبكة الابتكار المالي العالمي GFIN» في أغسطس وذلك بهدف التعريف بالتجربة ونقل خبرة الهيئة في التفتيش عن بعد للمشاركين في ورشة العمل. وتضم الشبكة أكثر عن 55 ممثلاً من القطاعات المالية في شتى أنحاء العالم، وتهدف إلى استعراض تجارب الدول في مجال القطاع المالي والعمل ضمن مجموعات للإبداع والابتكار في الأنظمة والتشريعات والتقنيات.

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