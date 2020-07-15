«اتصالات» تطلق «الجائزة الكبرى»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أطلقت «اتصالات» أمس، عرض «الجائزة الكبرى» الذي يندرج ضمن هدايا واصل «Wasel Gifts». ويتيح العرض الفرصة لأحد المشتركين للفوز بجائزة قدرها 250,000 درهم نقدياً، بالإضافة إلى جوائز فورية ومضمونة.

ويستمر هذا العرض لمدة 3 أشهر وهو متاح للمشتركين الجدد والحاليين في باقات واصل Wasel وWaselGo. ويحظى المشتركون بفرصة لدخول السحب بعد كل عملية إعادة شحن للرصيد بقيمة 30 درهماً أو أكثر. وسيجرى السحب على الجائزة الكبرى بتاريخ 10 أكتوبر 2020.

وتزداد فرص المشتركين بالفوز بهذه الجائزة كلما ازدادت عمليات إعادة شحن الرصيد التي يقومون بها. على سبيل المثال، يحصل المشترك على 30 فرصة للفوز بالجائزة الكبرى عن إتمام إعادة شحن الرصيد بقيمة 30 درهماً.

ويتاح لعملاء باقات واصل المدفوعة مقدماً بعد كل عملية إعادة شحن للرصيد بقيمة 30 درهماً أو أكثر الاستفادة من جوائز فورية تتراوح بين البيانات، والدقائق المحلية أو الدولية، والمكافآت، ونقاط برنامج بسمات «Smiles»، وغيرها. كما يحصل جميع عملاء واصل على هذا العرض تلقائياً دون الحاجة لتفعيله، وفقط مع عمليات إعادة شحن الرصيد بقيمة 30 درهماً وما فوق، على كافة أنواع إعادة شحن الرصيد.

ولا يسري هذا العرض على عمليات تحويل الرصيد من هاتف متحرك لآخر. كما يمكن للمشتركين إلغاء هذا العرض عبر الضغط على *101*30*2#.

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