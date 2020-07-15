565 مليوناً تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي- البيان)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 565 مليون درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 100 مبايعة بقيمة 205.07 ملايين درهم، منها 30 مبايعة للأراضي بقيمة 122.32 مليون درهم و70 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 82.74 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 13 مليون درهم في منطقة المركاض. وتصدرت الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 24 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات .

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 20 مليونا. وسجلت الرهونات329.27 مليون درهم منها 24 رهن أراض بقيمة 312.46 مليون درهم و18 رهن فلل وشقق بقيمة 16.8 مليون درهم، أهمها بمنطقة رقه البطين بقيمة 150 مليون درهم ورهن في ند الحمر بقيمة 81 مليون درهم، أما الهبات فشهدت تسجيل 22 هبة بقيمة 30.83 مليون درهم أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 12 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي العمردي بقيمة 10 ملايين درهم.

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