إطلاق أول عملة رقمية مدعومة بالذهب في العالم بدبي

المصدر: دبي - سيد صالح

شهدت دبي مؤخراً إطلاق أول عملة رقمية ذهبية مدعومة بالذهب في العالم، والتي أطلقتها مجموعة "آي بي إم سي فاينينشال بروفيشونالز"، المؤسسة المُعتَرَف بها دولياً في مجال تقديم الخدمات المالية واستشارات الأعمال التجارية، وذلك بالتعاون مع شركة "يو إس جولد كارانسي" الأمريكية لإصدار العملات الرقمية المدعومة بالذهب، وبورصة "بلوكفيلز" الأمريكية لتداول العملات الرقمية.

وتطرح "آي بي إم سي" هذه العملة الرقمية المدعومة بالذهب إلى عملائها المتنوعين والذين يشملون المستثمرين، الشركات، البنوك، المؤسسات المالية، صناديق الثروة السيادية، صناديق الخزانة وشركات إدارة الأصول في أسواق الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، الشرق الأوسط وافريقيا.

وجرى طرح العملة الجديدة بتاريخ الــ 22 من يونيو، 2020، من دبي، وذلك في احتفالية خاصة حضرها الشيخ خالد بن أحمد آل حامد، رئيس "آي بي إم سي"، وساجيت كومار بي كيه، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمجموعة، مع تواجد افتراضي لمسؤولين من "يو إس جولد كارانسي"، مجلس التنمية الآسيوي الأفريقي، المنتدى العالمي للاقتصاد الاجتماعي، و"بلوكفيلز".

ومن المعروف أن كل عملة رقمية ذهبية من إصدار "يو إس جولد كارانسي" مدعومة بعملة ذهبية يبلغ وزنها أونصة واحدة "33,931 جرام" من فئة النسر الأمريكي الذهبي، التي تصدرها الوكالة الاتحادية الأمريكية لسك العملات "يو إس مينت". ويستطيع حائزو هذه العملات استبدالها بعملات ذهبية أو بالدولار الأمريكي في أي مكان بالعالم.

ويستفيد متداولو العملة الجديدة من كونها أصل رقمي آمن غير مُعرَض لتقلبات واضطرابات الأسواق، فضلاً عن إمكانية استبدالها بأصل ملموس، عملات ذهبية نقدية من انتاج "يو إس مينت".

وقال الشيخ خالد بن أحمد آل حامد: "رأينا طلباً هائلاً على الذهب، وتُعَدُ "يو إس جولد كارانسي" عملة رقمية مُبتَكَرَة وفريدة مدعومة بعملة ذهبية من فئة النسر الأمريكي الذهبي يبلغ وزنها أونصة واحدة. وساعد المناخ الاقتصادي العالمي السائد اليوم على زيادة هذا الطلب على المستويات المؤسسية والفردية".

وأضاف بقوله: "نشعر بسعادة بالغة للمشاركة مع "يو إس جولد كارانسي" و"بلوكفيلز" في جلب أول أصل ذهبي رقمي مدعوم بالذهب النقدي على مستوى العالم إلى الهند، بالإضافة إلى الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، الشرق الأوسط وأفريقيا".

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز