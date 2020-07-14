179.48 ألفاً إجمالي الرخص الاقتصادية المسجلة بأبوظبي حتى يونيو

المصدر: البيان الإلكتروني

بلغ إجمالي عدد الرخص الاقتصادية التي أصدرتها دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي حتى نهاية شهر يونيو من العام الجاري 179 ألفاً و48 رخصة.

وتوزعت تلك الرخص بواقع 147580 رخصة تجارية و1918 رخصة صناعية و2237 سياحية و3609 رخصة مهنية و23461 رخصة حرفية و243 رخصة زراعية وثروة سمكية.

وأصدرت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، قراراً بشأن لائحة تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في إمارة أبوظبي التجارية والصناعية والحرفية والمهنية والزراعية والخدمية وغيرها من الأنشطة القائمة ضمن أي قطاع اقتصادي آخر يجوز ممارسته وفقاً للتشريعات السارية.

ويهدف القرار لتنظيم قطاع الأعمال على مستوى الإمارة بما يعزز من تنافسية ممارسة أنشطة الأعمال إقليمياً ودولياً ضمن تقارير التنافسية الدولية التي تشترط وضوح وسهولة الإجراءات واللوائح المنظمة لإصدار وممارسة الأنشطة الاقتصادية.

ويحدد القرار كافة الإجراءات واللوائح والاشتراطات لكافة الحالات ذات العلاقة بالترخيص الاقتصادي بما فيها معاملات إصدار الترخيص والتجديد والإلغاء للمؤسسات والشركات وفروع الشركات وكافة الأشكال القانونية للتراخيص الاقتصادية.

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