565 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 565 مليون درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 100 مبايعة بقيمة 205.07 مليون درهم منها 30 مبايعة للأراضي بقيمة 122.32 مليون درهم و70 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 82.74 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 13 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة الراس تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 24 مليون درهم وتلتها منطقة اليفره 3 بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 3 ملايين درهم وثالثة في سيح شعيب 1 بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة مليوني درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي وأخيرا مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 20 مليون درهم وتلتها منطقة نخلة جميرا بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 7 ملايين درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 3 ملايين درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 329.27 مليون درهم منها 24 رهن أراض بقيمة 312.46 مليون درهم و 18 رهن فلل وشقق بقيمة 16.8 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة رقه البطين بقيمة 150 مليون درهم وأخرى في منطقة ند الحمر بقيمة 81 مليون درهم.

اما الهبات فقد شهدت تسجيل 22 هبة بقيمة 30.83 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 12 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي العمردي بقيمة 10 ملايين درهم.

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