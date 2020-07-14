حكومة جيرسي والإمارات تتفقان على مبادرات لدعم الأعمال التجارية

المصدر: وام

نظمت سفارة الدولة في لندن بالتعاون مع وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات ندوة افتراضية هي الأولى من نوعها مع حكومة جيرسي بهدف التباحث في مجالات التعاون المشتركة وفرص الاستثمار والنمو بين البلدين.

وقد ترأس وفد جيرسي السيناتور إيان غورست وزير العلاقات الخارجية، فيما ترأس وفد الدولة منصور عبدالله خلفان بالهول سفير الدولة لدى المملكة المتحدة حيث تحدث سعادة السفير في كلمته عن كافة الإجراءات الاحترازية التي قامت بها الدولة منذ بدء تفشي وباء "كوفيد -19" في العالم، وكافة خطط دولة الإمارات لإنعاش الاقتصاد ما بعد الأزمة، وعن الهيكلة الوزارية الجديدة واهتمام الدولة بالاقتصاد الرقمي والتصنيع والاختراعات والتكنولوجيا.

كما تطرق السفير إلى مشروع مسبار الأمل الذي ينطلق هذا الأسبوع، والذي يعد مثالا فريدا للنظرة الثاقبة للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات، الرامية إلى بناء قدرات الشباب في مجال العلوم وتعزيز إسهامات الدولة مع الدول المتقدمة في هذ المجال معربا عن رغبته في زيارة جيرسي قريبا لمتابعة سبل التعاون المشتركة بين البلدين.

من جهته، تطرق وزير العلاقات الخارجية في حكومة جيرسي إلى التحديات الاقتصادية التي تواجهها دول العالم إثر انتشار فيروس كورونا وقال إن حكومته تولي اهتماما كبيرا بإنعاش الاقتصاد، منوها بمثل هذه الشراكات مع دولة الإمارات التي تعتبر من الخطوات الهامة لإنعاش الاقتصاد.

وعبر الوزيرعن شكره للسفير بالهول على توفير هذ المنصة الهامة لدعم الشراكات في جيرسي الراغبة بالاستثمار في دولة الإمارات، مشيدا بمشروع مسبار الأمل ودور دولة الإمارات السباق في هذا المجال ورحب بزيارة سعادة السفير القادمة لجيرسي.

وركزت الندوة على قطاعات الخدمات المالية، والاقتصاد الرقمي والأغذية والمشروبات، وشارك فيها متحدثون من كلا البلدين. حيث تحدث عن قطاع الخدمات المالية عارف الأميري الرئيس التنفيذي لمركز دبي المالي العالمي وريتشارد تنغ الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي العالمي، فقدما نبذة عن تطور السوق المالي في الدولة والخدمات المقدمة للشركات، فضلا عن تقديم المشورة لشركات جيرسي بشأن كيفية إنشاء أعمال تجارية في دولة الإمارات والفرص التجارية المتاحة في الدولة.

وشارك في الجلسة الثانية حول قطاع الاقتصاد الرقمي مروان الزرعوني الرئيس التنفيذي لمركز دبي للبلوك تشين، حيث استعرض دور هذا القطاع الهام والمبادرات والاستراتيجيات لإيجاد فرص مستقبلية للتحول القائم على بلوك تشين والتركيز على جميع التقنيات الناشئة في هذا المجال.

أما الجلسة الثالثة والتي تناولت قطاع الأغذية والمشروبات، فقد شارك فيها السيد صالح لوتاه رئيس مجموعة عمل الصناعات الغذائية، حيث تم التركيز على قطاع الأغذية في دولة الإمارات والتسهيلات المقدمة، مع التركيز على بعض المنتجات مثل البطاطس واللحوم والألبان، علما بأن هذا القطاع يحتل مكانة هامة ضمن سياسة الأمن الغذائي في الدولة.

هذا وأعلنت الحكومتان عن عدة مبادرات مشتركة، منها التفاوض بشأن اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار والتي تعتبر عند التوقيع عليها، أول اتفاقية من نوعها بالنسبة لجيرسي، حيث من شأنها أن تساعد على تعزيز تدفقات الاستثمار في كلا الاتجاهين على المدى الطويل.

كما قامت سفارة الدولة لدى المملكة المتحدة ووزارة الاقتصاد في الدولة بالتعاون مع حكومة جيرسي، بخلق بوابة تواصل بين الشركات في كلا البلدين لدعم الشركات وتسهيل دخولها الى السوق، وقد عبرت 12 شركة من جيرسي عن اهتمامها بعقد اجتماعات ثنائية مع المؤسسات في الدولة بهدف دراسة الخطط المستقبلية للتعاون.

كما تم خلق رابطة لجالية جيرسي في دولة الإمارات خلال مارس من هذا العام وهي تتمتع بحضور قوي على الإنترنت.

تجدر الإشارة إلى أن علاقات هامة تربط ما بين حكومة جيرسي ودولة الإمارات، حيث يقع مقر شركة جيرسي للتمويل في الشرق الأوسط في مركز دبي المالي العالمي، وتعمل 26 شركة من شركات جيرسي للخدمات المالية في الدولة. كما تقوم أكثر من 40 شركة بأعمال تجارية في دولة الإمارات من خلال القيام بزيارات منتظمة إلى الدولة.

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