طيران الإمارات تُشغل "إيه 380" إلى باريس ولندن غداً

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

تبدأ طيران الإمارات غداً الأربعاء تشغيل طائرات إيرباص "إيه 380" العملاقة إلى وجهتي باريس ولندن هيثرو لأول مرة بعد توقف دام أكثر من 3 أشهر نتيجة اغلاق الأجواء أمام حركة الطيران جراء الاجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

ويعكس قيام طيران الامارات تشغيل طائرة "إيه 380" إلى الوجهيتن حجم الطلب على السفر بين دبي وكل من باريس ولندن، وتسعى الناقلة إلى إدخال هذه الطائرة تدريجياَ إلى الخدمة حسب الوجهة وحجم الطلب، حيث يضم أسطول طيران الإمارات 115 طائرة من هذا الطراز.

وقالت طيران الامارات إن عدد المحطات التي ستخدمها طيران الإمارات سيرتفع بحلول منتصف أغسطس 2020 إلى 58 وجهة، بما فيها 20 مدينة في أوروبا و24 مدينة في منطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية.

يذكر أنه منذ صدور قرار السماح بسفر المواطنين والمقيمين بالإضافة إلى السماح باستقبال الزوار ابتداءً من 7 يوليو شهدت رحلات طيران الامارات زيادة في أعداد الحجوزات و الحجوزات المستقبلية الامر الذي دفع طيران الامارات إلى تشغيل رحلات إلى وجهات جديدة وقيام شركات طيران عالمية بتشغيل رحلات منتظمة إلى الإمارات.

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