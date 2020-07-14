"الإمارات الإسلامي" يطلق باقة من الخدمات بحدّ أدنى منخفض للرصيد

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلق "الإمارات الإسلامي"، اليوم باقة جديدة من الخدمات المصرفية الرقمية المخصصة للأعمال، تهدف إلى تمكين رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة في دولة الإمارات العربية المتحدة من فتح حساب مصرفي بحد أدنى منخفض من الرصيد وقدره 10 آلاف درهم.



ويأتي إطلاق الحساب المصرفي الجديد تأكيداً على التزام "الإمارات الإسلامي" المتواصل بدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، والذي يشكل أكثر من 94% من إجمالي عدد الشركات العاملة في الدولة ويعمل فيه أكثر من 86% من الكوادر البشرية في القطاع الخاص، وذلك وفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد.



ويتمثل الهدف من تخفيض الحد الأدنى للرصيد في دعم رواد الأعمال وتمكين الشركات الناشئة وأصحاب الأعمال الصغيرة الصاعدة والراسخة، وذلك من خلال مواصلة توفير الخدمات المصرفية المتميزة المخصصة لهم دون ضغوطات الحفاظ على أرصدة كبيرة في حساباتهم المصرفية.



ويحصل أصحاب حسابات الخدمات المصرفية الرقمية المخصصة للأعمال على بطاقة خصم بحد يومي قدره 50 ألف درهم، ويمكنهم أيضاً استخدام منصة الخدمات المصرفية الإلكترونية "سمارت بيزنس" من "الإمارات الإسلامي" لإجراء معاملاتهم عوضاً عن زيارة الفروع. وبالإضافة إلى ذلك، سيحظى المتعاملون بفرصة الاستفادة من رسوم أقل على المدفوعات الإلكترونية، وأسعار تفضيلية للمعاملات الإلكترونية، وسيتمكنون أيضاً من تنفيذ التحويلات المالية المحلية برسم قدره درهم واحد.



وفي هذا السياق، قال وسيم سيفي، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في "الإمارات الإسلامي": "في إطار استراتيجيتنا المتواصلة، نعمل دائماً في إطار التزامنا الراسخ بتطوير المنتجات والخدمات المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والحفاظ في الوقت نفسه على جودة الخدمات المتميزة التي نقدمها لمتعاملينا الكرام. ويأتي تصميم هذه الباقة استناداً لاحتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة لتقليص الضغوطات على تدفقاتها النقدية بما يتيح لها توجيه وقتها ومواردها نحو تنمية أعمالها".



من جهته، قال غضنفر نقفي، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال في "الإمارات الإسلامي": "نفخر بالتزامنا الراسخ تجاه لعب دور محوري في تعزيز بيئة الأعمال التي تتيح لرواد الأعمال المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة تحقيق طموحاتهم ودفع عجلة النمو والازدهار في أعمالهم. وباعتباره مساهماً رئيسياً في الاقتصاد الوطني، يلعب قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً محورياً في تعزيز القدرة التنافسية العالمية للدولة ورفع الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية وترسيخ التنوع الاقتصادي".



وكان "الإمارات الإسلامي" قد حاز في عام 2019 على جائزة "أفضل مصرف للشركات الصغيرة والمتوسطة"، خلال حفل توزيع جوائز "إنتربرايز أجيليتي" برعاية "دو" وذلك تكريماً لخدمات المصرف المبتكرة والمناسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتأكيداً على مكانته كمصرف مفضل لرواد الأعمال المواطنين في الإمارات الراغبين بالحصول على منتجات وخدمات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لدعم نمو أعمالهم.

ويوفر "الإمارات الإسلامي" حلولاً تلبي الاحتياجات المصرفية لأكثر من 46 ألف شركة صغيرة ومتوسطة في الدولة، وقد سجّل قسم الخدمات المصرفية للأعمال في المصرف نمواً مضاعفاً في العام 2019.

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