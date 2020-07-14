صندوق النقد: الإمارات احتفظت بقدرة الوصول للأسواق العالمية

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي، وسيد صالح

أشاد صندوق النقد الدولي بسرعة الإجراءات التي اتخذتها الإمارات في احتواء تداعيات الجائحة الصحية العالمية التي سببها فيروس «كورونا» المستجد.

ولفت جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت أمس، بمناسبة صدور تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا وآسيا الوسطى (ميناب)، إلى أن الإمارات كانت من أكثر الدول استفادة من تجاربها السابقة في التعامل مع «كوفيد 19».

وقال أزعور إن الإمارات تجاوبت بسرعة مع الأزمة من خلال اتخاذ تدابير رائدة في السيطرة على الوباء وكذلك استخدام التكنولوجيا في احتواء الفيروس، وبالتالي تقليل تداعياته على الاقتصاد.

ورغم أن الصندوق توقع انكماش اقتصاد منطقة (ميناب) بنحو 5%، إلا أن التقرير لفت إلا أن الإمارات كانت من أبرز الدول التي نجحت في الاحتفاظ بقدرتها على الوصول إلى الأسواق العالمية رغم الأزمة الصحية العالمية.

وأوضح أن نجاح الإمارات في ذلك يُعزَى إلى حصصها الهائلة التي امتلكتها في الأسواق الرأسمالية الدولية خلال الأشهر الأخيرة التي أعقبت الأزمة، مدعومة في ذلك بتصنيفها الائتماني المرتفع.

وذكر الصندوق أن الإمارات كانت من أوائل دول المنطقة التي بادرت إلى اتخاذ تدابير تحفيزية فاعلة لدعم اقتصادها خلال الأزمة. وأضاف إن هذه التدابير بدأت بإعلان المصرف المركزي عن حزمة محفزات لدعم البنوك، ثم تواصلت المحفزات ولم تغفل منها أي قطاع، وخاصة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث منحتها تسهيلات ائتمانية كبيرة.

وتطرق الصندوق أيضاً إلى التدابير الصحية والطبية التي اتخذتها الإمارات في مواجهة «كورونا»، فأكد أنها تَبَنت تدابير مبتكرة لمواجهة الفيروس كالأطباء الافتراضيين والروبوتات التي تقوم بعملية التعقيم.

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