افتتاح أكبر مركز تسوق إلكتروني لـ«كارفور»

المصدر: دبي- البيان

افتتحت مجموعة «ماجد الفطيم» أكبر مركز للتسوق الإلكتروني، وتلبية الطلبات عبر الإنترنت لـ«كارفور» في منطقة القرهود في إمارة دبي، وذلك لضمان تحضير وتوصيل أسرع وأكثر كفاءة لطلبات العملاء عبر الإنترنت.

وتم افتتاح مركز تلبية الطلبات الجديد، بحضور معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وآلان بجاني، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة، وهاني ويس، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للتجزئة، إلى جانب ممثلين عن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي.

ويمتد المركز- المرئي من على متن الطائرات التي تهبط في مطار دبي الدولي- على مساحة 5,000 متر مربع، وتم بناؤه خلال 5 أسابيع فقط استجابة للإقبال الاستثنائي على التسوق الإلكتروني إثر جائحة (كوفيد 19)، وسيتولى تنفيذ ما يصل إلى 3,000 طلب يومياً، والتي ستزيد تدريجياً حتى تبلغ 5,000 طلب يومياً، كما سيعمل المركز على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ويضم نحو 250 موظفاً.

وقال هاني ويس، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للتجزئة: «نتوجه بخالص الشكر والتقدير للجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، والتي كانت سباقة في التصدي للأزمات والاستجابة بكفاءة للتحديات، وتحقيق الرفاه والنماء لمجتمع الإمارة، وقدمت لنا الدعم والرعاية اللازمين».

وأضاف ويس: «منذ بداية 2020، تطور قطاع التجزئة بشكل سريع بالتوازي مع تغير متطلبات العملاء، وكان لدينا بالفعل خطط طموحة لتطوير أعمالنا الخاصة بالتسوق الإلكتروني، ولكن في خضم انتشار هذه الجائحة وجدنا أنفسنا ننفذ ما خططنا القيام به خلال 12 شهراً في 12 يوماً فقط، الأمر الذي تطلب منا أن نتبنى المرونة بشكل أكبر في عملياتنا، وأن نتأقلم بسرعة لتحسين قدراتنا الخاصة بالتسوق عبر الإنترنت، الأمر الذي أثمر عن إنشاء مركز تلبية الطلبات الجديدة، والذي سيحقق قفزة نوعية في تنفيذ هذه المتطلبات الجديدة، وتقديم تجربة تسوق آمنة وسلسلة وسريعة لعملائنا».

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