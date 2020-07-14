إطلاق الأعمال الإنشائية في حي «إيلان»

المصدر: دبي - البيان

دشنت «ماجد الفطيم» حي «إيلان» السكني الذي أطلقته الأحد 12 يوليو في إطار مشروع «تلال الغاف» في دبي، وتشكل هذه الخطوة الانطلاقة الرسمية لمرحلة الإنشاءات وتطوراً ملحوظاً في مسار استكمال المشروع المقرر إنجازه بحلول ديسمبر 2022.

ويأتي هذا الحفل، الذي يشكل محطة هامة في مسيرة المشروع، بعد مبيع ما مجموعه 594 وحدة سكنية في حي «إيلان» السكني على مرحلتين، وبلغت قيمتها الإجمالية 900 مليون درهم. وجاء حفل التدشين كدليل على التزام شركة «ماجد الفطيم» الثابت والدائم باستثمارات عملائها، وعلى مناعة السوق العقارية في إمارة دبي، كما يؤكد على تميز هذه الفترة بالاستقرار المتزايد والثقة المتنامية في أوساط مشتري العقارات.

وقال هوازن إسبر، الرئيس التنفيذي لمشاريع الوجهات المتكاملة في «ماجد الفطيم»: شكلت رؤيتنا لمجمع «تلال الغاف» مصدر إلهام للمستثمرين، ما تمت ترجمته على أرض الواقع من خلال المبيعات المبهرة في المرحلتين الأولى والثانية من حي «إيلان» السكني.

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