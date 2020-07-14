«عروض الشارقة للتسوق» تنطلق 22 الجاري

المصدر: الشارقة - البيان

كشفت غرفة تجارة وصناعة الشارقة عن تنظيم حملة ترويجية استثنائية تحت مسمى «عروض الشارقة للتسوق» لموسم عام 2020 خلال الفترة من 22 يوليو الجاري حتى 21 من أغسطس المقبل بهدف تعزيز قطاع التجزئة، حيث ستشهد الإمارة خلال هذه الفعالية العديد من العروض والسحوبات الأسبوعية على جوائز قيّمة إلى جانب تقديم باقة جديدة ومتنوعة من البرامج التي تمتد على مدار 31 يوماً.

ودعت الغرفة أصحاب مراكز التسوق ومحال البيع بالتجزئة في مختلف مدن الإمارة الذين لم يبادروا بعد إلى تسجيل مؤسساتهم في عروض الشارقة للتسوق إلى المسارعة للتسجيل لدى الغرفة والاستفادة من هذه الفعالية.

حيث يأتي حرص غرفة الشارقة على تنظيم هذا الحدث الاستثنائي انطلاقاً من الدور المنوط بها في إيجاد وسائل مبتكرة تسهم في خدمة مجتمع قطاع الأعمال بالشارقة والارتقاء بأنشطته، إذ أوضحت نتائج الفعاليات التسويقية والترويجية التي تنظمها الغرفة سنوياً رغبة قطاع تجارة التجزئة والقطاعات الرافدة لها في المشاركة بقوة في هذه البرامج لما لها من دور إيجابي ومتميز في زيادة حجم المبيعات وتحريك الأسواق التجارية.

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